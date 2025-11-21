Viêm tắc tĩnh mạch xoang hang là bệnh gì?

Tôi được chẩn đoán viêm tắc tĩnh mạch xoang hang. Đây là bệnh gì, có phải biến chứng của viêm xoang không?(Phú Trung, 55 tuổi, Đà Nẵng)

Trả lời:

Xoang hang là các khoang tĩnh mạch nằm ở nền sọ, có chức năng dẫn lưu máu từ các tĩnh mạch vùng mặt, hốc mắt, não. Hai xoang hang nằm ở hai bên tuyến yên, sát hốc mắt và đáy hộp sọ, tiếp nhận máu từ não, mắt, đưa máu trở về hệ tuần hoàn trung tâm.

Viêm tắc tĩnh mạch xoang hang là tình trạng xoang hang bị viêm gây tắc tĩnh mạch, hình thành huyết khối. Xoang hang kết nối với các tĩnh mạch mặt và xoang khác nên dễ bị nhiễm trùng lây lan từ các ổ viêm lân cận như mũi, tai hoặc răng... Viêm tắc tĩnh mạch xoang hang là biến chứng của viêm xoang, có thể gây di chứng thần kinh nếu không được điều trị kịp thời, ảnh hưởng tính mạng.

Bác sĩ Hằng đang tư vấn cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khi nhiễm trùng lan tới xoang hang, huyết khối hình thành trong tĩnh mạch gây tắc nghẽn dòng máu. Vùng xoang hang chứa nhiều cấu trúc quan trọng gồm dây thần kinh vận nhãn (3, 4, 5), nhánh dây V1-V2 và động mạch cảnh trong. Vì vậy, tình trạng viêm tắc nhanh chóng gây rối loạn vận nhãn, sụp mi, nhìn đôi, giảm cảm giác vùng mặt, đau dữ dội quanh mắt hoặc sau hốc mắt. Huyết khối nhiễm trùng có thể lan sang màng não gây viêm màng não, áp xe não, tăng áp lực nội sọ, rối loạn ý thức nếu không được điều trị kịp thời. Bệnh thường được điều trị bằng kháng sinh tĩnh mạch liều cao, thuốc chống đông đồng thời can thiệp loại bỏ ổ nhiễm trùng từ tai, mũi xoang, răng...

Để phòng ngừa, người bị viêm mũi xoang, viêm tai giữa... nên khám sớm khi thấy xuất hiện các triệu chứng như đau nhức vùng trán quanh mắt, nghẹt mũi kéo dài, chảy mủ hôi, sốt, đau đầu tăng dần hoặc mờ mắt, đau nhức tai, nghe kém... Nếu có dấu hiệu sưng nề mắt, đỏ mắt, nhìn đôi, sụp mi, sốt cao, nôn ói, người bệnh phải đến bệnh viện sớm.

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng

Trưởng khoa Tai Mũi Họng

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM