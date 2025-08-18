Viêm ruột thừa kích hoạt cơn bão cường giáp

TP HCMChị Hòa, 40 tuổi, bị cường giáp, nghĩ bệnh được kiểm soát tốt nên tự ý ngưng thuốc một năm, nay viêm ruột thừa kích hoạt cơn bão giáp.

Ngày 18/8, BS.CKI Phạm Phong Luân, khoa Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ghi nhận chị Hòa có cơn rung nhĩ với nhịp tim lên đến 190-200 lần mỗi phút do cơn bão giáp. Đây là biến chứng nghiêm trọng của bệnh cường giáp, chiếm khoảng 1-2% số ca nhập viện.

Cơn bão giáp (còn gọi là cơn bão giáp trạng hay cường giáp kịch phát) xảy ra khi tuyến giáp tiết ra một lượng lớn hormone giáp trong thời gian ngắn. Nồng độ hormone tuyến giáp cao trong cơ thể đẩy quá trình trao đổi chất lên cao, đe dọa tính mạng. Khi hoạt động trao đổi chất mạnh, cơ thể cần nhiều oxy hơn, buộc tim phải đập nhanh để đáp ứng, dẫn tới nhịp tim nhanh, rung nhĩ, dễ gây suy tim.

Chị Hòa mắc cường giáp trên nền basedow 4 năm nay, song tự ý bỏ thuốc một năm. Lần này chị bị viêm ruột thừa nên kích hoạt cơn bão giáp có thể gây biến chứng nặng như suy tim sung huyết, loạn nhịp tim, suy đa cơ quan.

Bác sĩ Luân kiểm tra nhịp tim cho bệnh nhân sau vài ngày điều trị cơn bão giáp. Ảnh: Hạ Vũ

ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết cơn bão giáp có khả năng phát triển ở những bệnh nhân điều trị không đầy đủ như chị Hòa. Tình trạng này cũng có thể xảy ra do phẫu thuật tuyến giáp, chấn thương, nhiễm trùng, nhiễm toan ceton do đái tháo đường, nhồi máu cơ tim cấp, suy tim, đột quỵ... Phụ nữ mang thai, thai phụ chuyển dạ, bệnh nhân sử dụng thuốc cản quang có iốt, liệu pháp iốt phóng xạ cũng có nguy cơ.

Chị Hòa được điều trị bằng thuốc kháng giáp, iốt để ổn định cơn bão giáp. Ba tiếng sau tình trạng được kiểm soát, bác sĩ phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa cho chị, sau đó tiếp tục điều trị cường giáp. Sức khỏe chị hồi phục nhanh, xuất viện sau 5 ngày khi chức năng co bóp tim (EF) đạt trên 50%, nhịp tim ổn định ở mức 90 lần mỗi phút, hết khó thở. Chị uống thuốc, tái khám để tránh tái phát.

Theo bác sĩ Kiều, ngay cả khi được điều trị, cơn bão giáp vẫn có thể gây tử vong với tỷ lệ 10-30%. Để giảm rủi ro, bệnh nhân cần đến bệnh viện sớm. Các triệu chứng của cơn bão giáp bao gồm sốt cao (39 độ C trở lên), nhịp tim nhanh (trên 140 nhịp mỗi phút), bồn chồn, cáu kỉnh, lo lắng, mất ý thức. Dấu hiệu ít phổ biến hơn là buồn nôn, nôn dữ dội, tiêu chảy, đau bụng, vàng da, vàng mắt.

Để phòng ngừa biến chứng cơn bão giáp, bệnh nhân cường giáp cần tuân thủ uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, tái khám đúng lịch hẹn, kiểm soát căng thẳng, ăn uống hợp lý, tập thể dục thường xuyên.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi