Viêm ruột do ngộ độc sau ăn bánh mì heo quay

TP HCMSau khi ăn bánh mì heo quay, chị An, 45 tuổi, rét run, đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, bác sĩ chẩn đoán viêm ruột do ngộ độc thực phẩm.

BS.CK1 Đào Thị Yến Thủy, Trưởng khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ghi nhận chỉ số nhiễm trùng máu của chị An đến 110 mg/L, cao hơn 20 lần so với mức cho phép (<5 mg/L). Chị An cho hay triệu chứng bất thường gồm sốt rét run và nôn mửa xuất hiện sau khi chị ăn bánh mì heo quay mua tại tiệm bánh mì. Nghĩ bị cảm nắng, chị uống thuốc hạ sốt song bụng đau quặn từng cơn, tiêu chảy 5-6 lần một ngày.

Bác sĩ Yến Thủy chẩn đoán bệnh nhân nhiễm khuẩn sau ăn bánh mì, phổ biến là khuẩn Salmonella, gây ngộ độc. Hiện chưa rõ tác nhân gây nhiễm khuẩn trong bánh mì.

Salmonella là loại vi khuẩn đường ruột không hình thành bào tử, có trong phân người, động vật bị nhiễm bệnh, hoặc trong môi trường. Các thực phẩm thịt, trứng, gan động vật, sữa, rau xanh... dễ nhiễm khuẩn Salmonella nếu không được nấu chín đủ nhiệt độ để tiêu diệt vi khuẩn, nguy cơ ngộ độc thực phẩm lớn. Khi lượng lớn vi khuẩn này xâm nhập vào cơ thể sẽ gây viêm niêm mạc ruột dẫn đến tiêu chảy, nôn ói, đau quặn bụng thậm chí là xuất huyết dạng kiết lỵ.

Thời gian ủ bệnh khi nhiễm khuẩn Salmonella từ vài giờ đến 48 giờ sau khi ăn. Người bệnh sẽ đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, buồn nôn hay ói mửa, bị ớn lạnh, sốt cao... Các triệu chứng trên thường kéo dài đến vài ngày, riêng tiêu chảy có thể kéo dài tới 7-10 ngày. Ngộ độc thực phẩm do nhiễm khuẩn Salmonella còn có thể xảy ra biến chứng nhiễm trùng huyết dẫn đến tử vong nếu vi khuẩn lan rộng, xuyên qua ruột.

Chị An nhập viện kịp thời, được các bác sĩ truyền nước biển và cho sử dụng kháng sinh theo chỉ định để bù dịch, chất điện giải cho cơ thể. Sau 3 ngày điều trị, chị dần hồi phục, có thể ăn cháo, súp ngon miệng.

Bác sĩ Yến Thủy cảnh báo trong thời tiết nắng nóng, thực phẩm dễ hư hỏng nếu để ngoài môi trường lâu. Chế biến không đảm bảo vệ sinh, bảo quản không đúng cách tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Mỗi người phải luôn tuân thủ nguyên tắc "ăn chín, uống sôi", rửa tay bằng xà bông trước khi ăn.

Sau ngộ độc thực phẩm, người bệnh thường bị mất nước, mất điện giải, mất chất dinh dưỡng và ăn uống không ngon miệng. Do đó, bác sĩ Thủy khuyên người bệnh chọn những thực phẩm dễ nuốt, dễ tiêu hóa hấp thu (cơm, cháo, súp, bánh, sữa...), tạm ngưng các thức ăn màu nâu đỏ để không bị nhầm lẫn đi tiểu ra máu. Uống đủ nước, tránh sử dụng thức uống có chứa chất kích thích như rượu bia, cà phê.

Để khắc phục triệu chứng chán ăn, khó tiêu, người bệnh có thể sử dụng sữa chua giúp cân bằng lại hệ vi sinh đường ruột. Sữa chua giàu lợi khuẩn đường ruột (probiotics), có khả năng cải thiện, tăng cường tiêu hóa, đồng thời kích thích sự thèm ăn, ăn ngon miệng, khắc phục chứng chán ăn.

Để phòng ngừa nguy cơ gây ngộ độc, mỗi người giữ thực phẩm sạch, luôn rửa tay trước và trong khi chế biến, rửa sạch dụng cụ chế biến, giữ vệ sinh chung khu vực bếp. Tách riêng thực phẩm tươi sống, đã qua chế biến nhằm tránh lây nhiễm chéo. Không để thực phẩm đã nấu chín ở nhiệt độ phòng quá hai giờ, nên bảo quản trong tủ lạnh, hâm kỹ thức ăn cũ... Người dùng nên ưu tiên chọn nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng.

