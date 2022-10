Viêm quy đầu và bao quy đầu có gây ung thư?

Viêm quy đầu và viêm bao quy đầu khi chuyển sang mạn tính sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm ở cơ quan sinh dục nam, trong đó có ung thư.

Theo Thạc sĩ Bác sĩ Tạ Ngọc Thạch, Khoa Nam học Tiết niệu, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Hà Nội, viêm quy đầu và viêm bao quy đầu rất thường gặp ở nam giới bị đái tháo đường và hẹp bao quy đầu. Viêm quy đầu thường diễn tiến chậm hơn, ít để lại biến chứng nguy hiểm. Viêm bao quy đầu, nhất là viêm bao quy đầu mạn tính, không chỉ ảnh hưởng đến cơ quan sinh dục mà còn sức khỏe sinh sản của nam giới. Viêm quy đầu thường dẫn đến viêm bao quy đầu, trừ trường hợp người bệnh đã cắt bao quy đầu.

Quy đầu bị viêm, dương vật có biểu hiện sưng đỏ, đau nhức khi chạm vào, tiểu tiện khó khăn, da dày lên. Nếu bị viêm, nam giới sẽ cảm thấy ngứa ngáy, sưng đau, tiểu rát, tiết dịch, nước tiểu có mùi hôi, đau khi vệ sinh bao quy đầu... Viêm còn làm hẹp bao quy đầu, loét nông và nổi hạch ở vùng bẹn. Nếu không được chữa trị, tình trạng viêm có thể chuyển sang mạn tính và làm tăng nguy cơ gặp các biến chứng như viêm bao quy đầu gây hẹp hoặc bán hẹp bao quy đầu; viêm quy đầu khô tắc nghẽn gây xơ teo vùng bao quanh bao quy đầu, dẫn đến hẹp lỗ niệu đạo; viêm các vùng lân cận như tuyến tiền liệt, tinh hoàn, mào tinh hoàn, ống dẫn tinh và viêm nhiễm đường tiết niệu...

Một trong những biến chứng khác rất nguy hiểm là ung thư dương vật. Đây là tình trạng ung thư tại chỗ, bao gồm các bệnh lý hồng loạn sản Queyrat, Bowen dương vật, Paget núm vú, sẩn dạng Bowen... Các bệnh lý này được xem là tình trạng loạn sản biểu mô hoặc ung thư biểu mô tại chỗ và người bệnh cần được theo dõi chặt chẽ.

Bác sĩ Tạ Ngọc Thạch trong một ca phẫu thuật dương vật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tình trạng viêm quy đầu bao gồm nguyên nhân do nhiễm trùng và không do nhiễm trùng, nhưng thường là không tìm được nguyên nhân. Trong đó, vệ sinh kém là nguyên nhân chủ yếu gây viêm. Quy đầu và bao quy đầu không được vệ sinh đúng cách khiến cho nước tiểu và các vi sinh vật tích tụ lại gây viêm. Ngoài ra, nam giới còn bị viêm quy đầu và viêm bao quy đầu do các nguyên nhân khác như vi khuẩn, nấm, dị ứng da, nhiễm trùng tiểu, chấn thương vùng kín, các bệnh tự miễn, bệnh lây qua đường tình dục...

Bác sĩ Tạ Ngọc Thạch cho biết, việc điều trị viêm quy đầu và viêm bao quy đầu dựa trên tình trạng, mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Để đánh giá chính xác tình trạng này, bác sĩ sẽ thực hiện thăm khám lâm sàng như hỏi tiền sử bệnh, triệu chứng, tần suất sử dụng bao cao su... Bác sĩ cũng có thể chỉ định người bệnh xét nghiệm máu, tổng phân tích nước tiểu để kiểm tra nguyên nhân do nhiễm trùng và không do nhiễm trùng, xét nghiệm dịch tiết ở quy đầu. Một số trường hợp cần thiết, bác sĩ có thể chỉ định sinh thiết.

Xét nghiệm máu giúp khảo sát nguyên nhân gây viêm quy đầu và viêm bao quy đầu. Ảnh: Freepik

Khi đã xác định được nguyên nhân, bác sĩ có thể chỉ định dùng thuốc kháng sinh để điều trị cho các trường hợp nhiễm khuẩn, kem Corticoid giúp kháng viêm và điều trị các bệnh ngoài da có liên quan đến cơ chế miễn dịch. Một số trường hợp người bệnh bị viêm nhiễm do hẹp bao quy đầu sẽ được thực hiện thủ thuật cắt bao quy đầu hoặc do vệ sinh kém sẽ được rửa rãnh quy đầu bằng các dung dịch chuyên dụng.

Triển vọng điều trị các bệnh lý viêm quy đầu và viêm bao quy đầu rất khả quan, do đó, bác sĩ Ngọc Thạch khuyên nam giới không nên lo lắng. Ngay khi có các dấu hiệu bất thường nên đến ngay các cơ quan y tế chuyên khoa để được kiểm tra và hướng dẫn cụ thể. Tuyệt đối không nên chủ quan hay mặc cảm bỏ qua những biểu hiện bất thường để tránh ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, hạnh phúc gia đình, thậm chí là chức năng sinh sản của người đàn ông.

Hân Thái