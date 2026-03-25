Viêm phổi do nhiễm hai loại vi khuẩn

TP HCMÔng Hào, 87 tuổi, mắc nhiều bệnh nền tim mạch và di chứng đột quỵ, nhiễm cùng lúc hai loại vi khuẩn gây viêm phổi, rối loạn tri giác.

ThS.BS Phạm Đỗ Anh Thư, Trưởng đơn vị Bệnh Van tim, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán ông Hào bị viêm phổi do nhiễm vi khuẩn Staphylococcus aureus và Enterobacter cloacae. Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng) phần lớn tấn công những người bị suy giảm sức đề kháng. Trong khi đó, Enterobacter cloacae có thể xâm nhập vào bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể, phổ biến nhất là hệ tiêu hóa.

Ông Hào có tiền sử hai lần nhồi máu não, suy tim với phân suất tống máu thất trái giảm, rung nhĩ mạn tính, tăng huyết áp. Ông từng đặt máy tạo nhịp do block nhĩ thất độ III, phẫu thuật bắc cầu mạch vành và đặt stent động mạch chủ bụng... khiến cơ thể suy kiệt. Các tình trạng này khiến việc điều trị gặp khó khăn, tăng nguy cơ suy hô hấp, nhiễm trùng đa cơ quan, rối loạn nhịp, ngưng tim.

Bệnh nhân lớn tuổi kèm bệnh nền tim mạch nên sức đề kháng chống lại vi khuẩn yếu. Bác sĩ Thư điều trị phối hợp kiểm soát viêm phổi, suy tim, rung nhĩ và rối loạn điện giải, theo dõi sát chức năng tim phổi, đảm bảo dinh dưỡng qua sonde và qua đường miệng. Sau nửa tháng, bệnh nhân hết viêm phổi, suy tim cải thiện và được xuất viện.

Bác sĩ Thư khuyến cáo người bệnh cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin và khoáng chất để tăng cường miễn dịch. Giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường bằng cách rửa tay thường xuyên, tắm rửa, giữ vệ sinh nơi ở sạch sẽ. Duy trì vận động nhẹ nhàng bằng các hình thức tập luyện phù hợp với thể trạng. Ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng. Điều trị ổn định bệnh nền mạn tính, tiêm phòng vaccine cúm, phế cầu, zona thần kinh, virus hợp bào hô hấp (RSV)... giúp phòng ngừa bệnh truyền nhiễm.

Bác sĩ Thư kiểm tra sức khỏe của ông Hào sau một tuần xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Các triệu chứng nhiễm trùng như mệt mỏi, yếu sức đột ngột, lú lẫn, hay buồn ngủ, ăn uống kém, khó thở, nhịp tim nhanh... thường mơ hồ và dễ bỏ qua, đặc biệt là ở người lớn tuổi do nhầm lẫn với dấu hiệu tuổi già. Nếu có những biểu hiện trên với mức độ tăng dần, người bệnh cần đi khám sớm.

Thu Hà

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi