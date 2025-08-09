Viêm niệu đạo sau quan hệ không an toàn

TP HCMMột tuần sau quan hệ không an toàn khi đi massage, anh Toàn, 30 tuổi, bị tiểu buốt, dương vật sưng và tiết dịch, bác sĩ chẩn đoán viêm niệu đạo.

Ban đầu anh Toàn đến một phòng khám được bác sĩ chẩn đoán viêm niệu đạo, cắt bao quy đầu bằng cách khâu một vòng chỉ bao quanh, chi phí trọn gói gần 20 triệu đồng. Tình trạng viêm sau đó nặng hơn, anh Toàn đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, bác sĩ Nguyễn Công Minh, đơn vị Nam học, ghi nhận thực tế da bao quy đầu bệnh nhân vẫn dài như bình thường, chỉ khâu không tiêu.

"Viêm niệu đạo phải điều trị bằng thuốc. Anh Toàn được khâu một vòng chỉ quanh bao quy đầu là 'thủ thuật giả', không có tác dụng điều trị bệnh", bác sĩ Minh giải thích. Sợi chỉ không tiêu trở thành nơi lý tưởng cho vi khuẩn trú ngụ và phát triển, làm tình trạng viêm nhiễm càng thêm phức tạp. Thủ thuật này có thể tạo ra một vòng sẹo xơ, làm bao quy đầu bị chít hẹp lại, gây khó khăn cho phẫu thuật sau này.

Viêm niệu đạo thường do vi khuẩn lậu (Neisseria gonorrhoeae), Chlamydia trachomatis và các vi khuẩn khác có thể lây truyền qua quan hệ tình dục không an toàn gây nên. Nếu không được điều trị kịp thời, có thể dẫn đến các biến chứng như viêm mào tinh hoàn, hẹp niệu đạo, vô sinh... Anh Toàn không thực hiện các xét nghiệm tìm vi khuẩn gây bệnh, do đó không rõ tác nhân gây viêm.

Bác sĩ kê thuốc kháng sinh để điều trị dứt điểm tình trạng viêm cấp tính cho anh Toàn. Nếu cắt bao quy đầu khi niệu đạo đang viêm, vi khuẩn sẽ dễ dàng lây lan vào vết mổ gây nhiễm trùng, sưng đau kéo dài, viêm lan rộng hoặc áp xe. Khi tình trạng viêm đã ổn định, anh sẽ được can thiệp gỡ bỏ sợi chỉ và mô sẹo xung quanh rồi cắt bao quy đầu sau đó khâu bằng chỉ tự tiêu.

Bác sĩ Minh (trái) phẫu thuật cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Niệu đạo ở nam giới vừa là ống dẫn nước tiểu vừa đường xuất tinh dịch. Tình trạng viêm có thể xảy ra do nhiễm khuẩn hoặc do nong niệu đạo, đặt ống thông tiểu, hoạt động tình dục không dùng biện pháp an toàn, phản ứng với các hóa chất trong sản phẩm vệ sinh...

Dài hoặc hẹp bao quy đầu là một nguyên nhân phổ biến dẫn đến viêm niệu đạo do vệ sinh khó khăn, tích tụ chất bẩn, là môi trường cho vi khuẩn phát triển, nhiễm trùng ngược dòng. Người bệnh thường bị nóng rát, đau buốt khi đi tiểu, tiết dịch bất thường từ đầu dương vật, ngứa, sưng, khó chịu, buồn tiểu thường xuyên hơn, có thể thấy máu trong nước tiểu hoặc tinh dịch.

Bác sĩ Minh khuyến cáo nam giới gặp tình trạng hẹp, dài bao quy đầu cần xử lý triệt để, tránh viêm nhiễm tái phát. Viêm niệu đạo nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như viêm mào tinh hoàn, viêm tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt, dẫn đến hẹp niệu đạo, vô sinh.

Để phòng ngừa bệnh, cần quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su, kiểm tra sức khỏe định kỳ, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, uống đủ nước và đi tiểu ngay sau khi quan hệ giúp đẩy vi khuẩn ra ngoài. Khi có dấu hiệu bệnh, cần đi khám và điều trị tại cơ sở y tế uy tín để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Đình Lâm

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi