Viêm mũi vận mạch là bệnh gì?

Tôi thường xuyên nghẹt mũi, chảy nước mũi trong, không hắt hơi nhiều, được chẩn đoán viêm mũi vận mạch. Bệnh này khác viêm mũi dị ứng thế nào, điều trị ra sao? (An Nhiên, 35 tuổi)

Trả lời:

Viêm mũi vận mạch là tình trạng viêm mũi không do dị ứng hay nhiễm trùng và không có nguyên nhân đặc hiệu, nhưng liên quan đến rối loạn điều hòa của các dây thần kinh giao cảm, đối giao cảm và thụ cảm ở niêm mạc mũi. Triệu chứng phổ biến như nghẹt mũi, chảy nước mũi trong, thường khởi phát hoặc nặng lên khi thay đổi nhiệt độ đột ngột, không khí lạnh, mùi hóa chất mạnh, căng thẳng... Bệnh gây biến chứng nhức đầu, rối loạn chức năng vòi nhĩ, ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn, ho mạn tính, hen suyễn...

Viêm mũi dị ứng là tình trạng niêm mạc mũi bị kích thích và viêm do phản ứng quá mức của hệ miễn dịch với các dị nguyên trong môi trường như phấn hoa, lông động vật, mạt nhà, khói bụi hoặc các tác nhân gây dị ứng khác. Bệnh thường đi kèm hắt hơi theo đợt, ngứa mũi, ngứa mắt, tái phát theo mùa hoặc khi tiếp xúc dị nguyên.

Điều trị viêm mũi vận mạch chủ yếu nhằm kiểm soát triệu chứng và hạn chế tiếp xúc các yếu tố kích thích. Bác sĩ có thể kê thuốc corticoid đường mũi tại chỗ, thuốc kháng cholinergic, thuốc kháng histamin đường uống... Nếu điều trị nội khoa không kiểm soát được triệu chứng, bác sĩ cân nhắc, chỉ định phẫu thuật.

Bác sĩ Long đang nội soi mũi cho một người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phẫu thuật thu nhỏ cuốn mũi giúp cải thiện thông khí mũi, giảm phù nề, duy trì chức năng sinh lý của cuốn mũi cùng các triệu chứng liên quan. Phẫu thuật cắt hoặc đốt dây thần kinh Vidian là lựa chọn can thiệp khác cho người bệnh viêm mũi vận mạch nặng, giúp giảm tiết dịch mũi và giảm triệu chứng chảy mũi mạn tính.

Bạn nên tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, hạn chế tiếp xúc không khí lạnh, mùi hóa chất và môi trường máy lạnh kéo dài. Nên giữ ấm, duy trì độ ẩm không khí phù hợp và rửa mũi bằng nước muối sinh lý để giảm phù nề niêm mạc. Sử dụng thuốc theo chỉ định bác sĩ, tránh lạm dụng thuốc xịt co mạch vì có thể làm bệnh nặng hơn. Khi triệu chứng kéo dài, bạn nên khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để được đánh giá, điều trị phù hợp.

BS.CKI Nguyễn Phước Long

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM