Tôi bị nghẹt mũi, chảy nước mũi kéo dài nhiều tháng, tái phát khi thời tiết thay đổi. Viêm mũi mạn tính có chữa khỏi được không, làm gì để kiểm soát bệnh? (Trần Huệ, 37 tuổi, Nam Định)

Trả lời:

Viêm mũi mạn tính là tình trạng viêm mũi kéo dài trên ba tháng, tái phát nhiều lần, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Viêm mũi dị ứng mạn tính có thể giảm và chấm dứt khi người bệnh không tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng đồng thời áp dụng các phương pháp điều trị phù hợp. Một số ít trường hợp người bệnh khỏi hẳn bệnh khi cơ thể thích nghi với các tác nhân dị ứng theo thời gian.

Trường hợp viêm mũi không do dị ứng như vi khuẩn, virus, viêm mũi vận mạch, bất thường cấu trúc ở mũi, cần điều trị bằng thuốc và các biện pháp khác để cải thiện triệu chứng. Bạn nên đi khám để bác sĩ kiểm tra, xác định nguyên nhân gây viêm mũi, từ đó có phương pháp điều trị phù hợp.

Để hạn chế tái phát, bạn cần tránh khói bụi, ô nhiễm, giữ môi trường sống sạch sẽ. Vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý hàng ngày giúp loại bỏ dịch nhầy và tác nhân gây viêm. Tăng cường sức đề kháng bằng chế độ ăn uống hợp lý, vận động thường xuyên. Liệu pháp miễn dịch có thể được chỉ định cho viêm mũi dị ứng mạn tính không đáp ứng thuốc. Điều trị đúng và duy trì lối sống lành mạnh góp phần kiểm soát bệnh tốt hơn.

Bác sĩ nội soi mũi cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn không nên tự ý dùng thuốc xịt mũi liên tục vì thuốc chứa corticosteroid kéo dài, dễ gây khô mũi, kích ứng họng, ho và chảy máu mũi, nhất là khi không sử dụng đúng cách. Lạm dụng thuốc co mạch xịt mũi trong thời gian dài (quá 3-5 ngày) có thể gây viêm mũi do thuốc, làm niêm mạc mũi sưng viêm nặng hơn, suy giảm khả năng co mạch tự nhiên, gây giãn mạch bù trừ...

Người bệnh cần sử dụng thuốc đúng theo hướng dẫn của bác sĩ để tránh tác dụng phụ và biến chứng không mong muốn.

Thạc sĩ, bác sĩ Dương Đình Lương

Khoa Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội