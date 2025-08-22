Viêm mũi dị ứng có chữa khỏi không?

Tôi bị viêm mũi dị ứng mạn tính, bệnh nặng hơn khi thời tiết thay đổi. Bệnh này có điều trị dứt điểm được không, khi nào cần đi khám? (Nguyệt Nhi, 35 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Viêm mũi dị ứng là tình trạng mũi bị kích thích và viêm không phải do virus, vi khuẩn mà do các tác nhân như phấn hoa, lông động vật, khói bụi, mạt nhà, thời tiết lạnh, độ ẩm, mùi... Bệnh được chia làm hai loại, viêm mũi dị ứng theo mùa (thể có chu kỳ) và viêm mũi dị ứng quanh năm (không chu kỳ), xảy ra bất cứ khi nào có yếu tố gây kích ứng.

Triệu chứng viêm mũi theo chu kỳ phổ biến gồm ngứa mũi, hắt hơi liên tục, đỏ mắt, ngứa mắt, chảy nước mắt, chảy nước mũi nhiều, dịch nhầy trong, rát bỏng ở kết mạc và vòm họng, uể oải, mệt mỏi, đau đầu. Các triệu chứng kéo dài từ vài ngày đến một tuần thì hết và thường tái phát đúng vào thời điểm đó trong năm.

Viêm mũi dị ứng không theo chu kỳ, thường gây sổ mũi, hắt hơi, chảy mũi khi vừa thức dậy buổi sáng, giảm dần trong ngày, tái phát khi tiếp xúc với dị nguyên. Nặng hơn người bệnh có thể hắt hơi liên tục nhiều giờ liền, chảy nước mũi đặc, tiết dịch ứ đọng ở vòm họng, nghẹt mũi, thở bằng miệng. Bệnh chuyển mạn tính gây nghẹt mũi gần như thường xuyên, nhức đầu, rối loạn khứu giác, ngủ ngáy, thở bằng miệng dẫn đến viêm họng, viêm phế quản, dị ứng phế quản.

Trường hợp viêm mũi dị ứng bội nhiễm (đã biến chứng bội nhiễm vi trùng), người bệnh phải dùng kháng sinh, kháng nguyên theo chỉ định của bác sĩ. Nếu không điều trị đúng cách, bệnh có thể tiến triển nặng hơn, gây ra các biến chứng như viêm xoang cấp mạn tính, polyp mũi xoang, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ Phát nội soi mũi cho một người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Viêm mũi dị ứng là bệnh cơ địa, do bẩm sinh, có tính di truyền, đa số mạn tính. Bệnh không gây nguy hiểm, không đe dọa tính mạng người bệnh nhưng gây khó chịu đáng kể, suy giảm chất lượng người bệnh. Hiện chưa có cách điều trị dứt điểm viêm mũi dị ứng. Mục tiêu điều trị chủ yếu là kiểm soát triệu chứng, hạn chế tái phát, ngăn ngừa biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Để điều trị viêm mũi dị ứng, bác sĩ chỉ định người bệnh dùng thuốc kháng histamin, thuốc nhỏ mắt, thuốc xịt mũi. Song song đó, người bệnh cần tránh tiếp xúc tác nhân gây dị ứng như phấn hoa, mạt bụi, lông thú cưng,... bằng cách đeo khẩu trang, làm sạch nhà cửa, phòng ngủ, chăn ga, sử dụng máy lọc không khí, rửa mũi bằng nước muối sinh lý.

Hiện, có xét nghiệm sử dụng 60 mẫu dị nguyên có sẵn để xác định nguyên nhân gây dị ứng trong cơ thể, giúp phòng ngừa, hạn chế tiếp xúc tác nhân gây dị ứng, giảm tái phát bệnh. Ngoài ra, phương pháp giải mẫn cảm được thực hiện bằng cách cho người bệnh tiếp xúc với dị nguyên liên tăng dần, giúp cơ thể làm quen dần. Khi dung nạp được dị nguyên, triệu chứng sẽ giảm.

Nếu triệu chứng tái phát liên tục, uống thuốc, vệ sinh mũi họng 5-7 ngày không giảm triệu chứng, bạn nên đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng. Không lạm dụng thuốc nhỏ mũi co mạch để giảm nghẹt mũi tức thì. Đồng thời bạn tăng cường sức đề kháng, ăn uống nghỉ ngơi khoa học, giữ cho cơ thể không stress căng thẳng, tập thể dục nhẹ nhàng.

ThS.BS.CKI Trương Tấn Phát

Trưởng Đơn vị Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7