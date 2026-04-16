Viêm màng tim sau nhồi máu cơ tim

TP HCMSau đặt stent điều trị nhồi máu cơ tim, ông Trí, 69 tuổi, vẫn nặng ngực, khó thở do hội chứng Dressler gây viêm màng tim.

Một tuần sau đặt stent, ông Trí mệt, sốt, khó thở, ho có đàm, nặng ngực, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. BS.CKI Đỗ Anh Tuấn, khoa Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch, cho biết bệnh nhân bị viêm phổi, suy tim cấp (chức năng tim - EF giảm còn 35%, bình thường hơn 50%), viêm màng ngoài tim gây tràn dịch màng tim. Bác sĩ chẩn đoán ông mắc hội chứng Dressler, còn gọi là hội chứng sau nhồi máu cơ tim gây viêm màng ngoài tim thứ phát sau phẫu thuật, chấn thương tim.

Bác sĩ Tuấn giải thích khi cơ tim bị tổn thương do thiếu máu cục bộ hoặc phẫu thuật, tế bào tim chết đi, giải phóng thành phần protein (kháng nguyên) vào hệ tuần hoàn. Bình thường, những thành phần này nằm bên trong tế bào nên hệ miễn dịch không tiếp xúc với chúng. Khi chúng tràn ra ngoài, hệ thống miễn dịch nhầm tưởng đây là tác nhân lạ (tương tự vi khuẩn hoặc virus) xâm nhập. Hệ quả là cơ thể bắt đầu sản xuất kháng thể để tấn công lại chính mô tim, màng ngoài tim của mình, gây ra phản ứng viêm lan tỏa tại màng ngoài tim, màng phổi, dẫn đến triệu chứng sốt, ho, đau ngực.

Bệnh nhân bị tràn dịch màng ngoài tim lượng trung bình, chưa có dấu hiệu chèn ép tim nên có thể theo dõi lượng dịch. Bác sĩ điều trị bằng aspirin liều cao trong hai tuần, kết hợp các loại thuốc trị suy tim, kháng kết tập tiểu cầu, statin...

Bác sĩ Tuấn khám cho bệnh nhân trước lúc xuất viện. Ảnh: Hạ Vũ

Sau 10 ngày lượng dịch có xu hướng giảm, ông Trí giảm ho nhiều, hết sốt, không đau ngực. Ông tiếp tục uống thuốc theo phác đồ thêm một tuần, chức năng tim tăng lên 40%, dịch màng tim giảm, sức khỏe ổn định, được xuất viện.

ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết nếu phát hiện sớm, hội chứng Dressler có thể kiểm soát tốt bằng thuốc. Tuy nhiên, khi không điều trị kịp thời, tình trạng viêm kéo dài gây nhiều biến chứng nguy hiểm như sốc tim, thậm chí tử vong. Hội chứng này còn dẫn đến viêm màng ngoài tim co thắt, dù hiếm, khiến tim bị "bó cứng", giảm khả năng bơm máu và gây suy tim, đặc biệt là suy tim phải.

Bác sĩ Kiều khuyến cáo người bệnh sau can thiệp nhồi máu cơ tim hoặc phẫu thuật tim cần được theo dõi chặt chẽ. Hội chứng Dressler thường xuất hiện muộn, khoảng 2-4 tuần sau điều trị biến cố tim mạch. Triệu chứng điển hình là đau ngực kiểu màng ngoài tim, cơn đau tăng khi hít sâu, ho, nuốt hoặc khi nằm, và có thể giảm khi ngồi dậy, cúi người ra trước.

Bên cạnh đau ngực, người bệnh thường khó thở (thường rõ hơn khi nằm), sốt nhẹ, mệt mỏi toàn thân, tim đập nhanh hoặc huyết áp giảm. Đây là những dấu hiệu gợi ý tình trạng viêm màng ngoài tim sau tổn thương tim.

Thu Hà

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi