Tại sao nổi mụn sau khi tắm trắng da cấp tốc?

Tôi thoa kem trắng da cấp tốc toàn thân hàng ngày hơn một tuần này. Da trắng lên nhưng dễ bắt nắng hơn, nổi mụn nhiều ở cổ, ngực, ngứa nhiều và đau rát.

Tại sao như vậy, tôi nên làm gì? (Minh Thơm, 33 tuổi, Tiền Giang)

Trả lời:

Theo thông tin chị cung cấp, có thể chị bị viêm da tiếp xúc và phát ban mụn trứng cá do sử dụng sản phẩm làm trắng không an toàn. Tuy nhiên, không rõ các thành phần của kem làm trắng cấp tốc này và tình trạng da cụ thể nên chưa thể đưa ra chẩn đoán chính xác. Chị nên ngừng sử dụng sản phẩm và sớm đến cơ sở y tế có chuyên khoa da liễu để được khám và điều trị.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM đã tiếp nhận điều trị nhiều trường hợp bị tác dụng phụ, biến chứng do sử dụng thuốc làm trắng da. Thường gặp nhất là tình trạng phát ban mụn trứng cá, phù nề, kích ứng da, da dễ nhạy cảm với ánh sáng, tăng sắc tố (màu da loang lổ), viêm da, da mỏng lộ mạch máu...

Điểm chung của các trường hợp này là người bệnh sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc và thành phần như kem trộn, kem trị tàn nhang, rượu thuốc lột da, sản phẩm thuốc lột da bằng hóa chất (peel da), sữa tắm trắng da.

Các sản phẩm trắng da cấp tốc thường mang lại hiệu quả nhanh nhưng tạm thời và dễ để lại những tác dụng phụ lâu dài, bởi thường chứa các chất cấm hoặc các chất có nồng độ vượt mức cho phép sử dụng trong mỹ phẩm như thủy ngân, corticoid, hydroquinone. Các thành phần này có tính tẩy da mạnh nhưng gây nhiều phản ứng phụ nguy hiểm.

Ban đầu thuốc bào mòn lớp da cũ sẫm màu, làm lộ lớp da non mới trắng sáng, mịn màng hơn. Tuy nhiên, sắc tố da cũng tham gia vào hàng rào bảo vệ da, mất đi lớp da cũ đồng nghĩa mất đi hàng rào bảo vệ da. Lớp da non bị "chín ép" nên rất yếu, mỏng manh, dễ tổn thương. Do đó, da không được bảo vệ trước các tác nhân như tia UV trong ánh nắng, vi khuẩn, vi trùng..., nhanh chóng tối màu và sạm nám trở lại. Chu trình thay da tự nhiên cần trung bình khoảng 28-30 ngày. Tắm trắng, lột tẩy lặp lại liên tục khiến da ngày càng yếu và khó phục hồi.

Các sản phẩm làm trắng da cấp tốc này còn gây teo da, làm da mỏng đi, lộ các mạch máu mà bình thường khó nhìn thấy ở da khỏe mạnh. Riêng thủy ngân dễ thẩm thấu vào da, mạch máu, nếu sử dụng lượng nhiều có thể gây độc thần kinh, gan, thận, ung thư.

Hiện, những sản phẩm làm trắng da được cấp phép và khuyến cáo sử dụng ở Việt Nam là những sản phẩm không chứa corticosteroid, có xuất xứ và thương hiệu rõ ràng.

Có nhiều phương pháp giúp làn da trông tươi trẻ và trắng sáng hơn, nhưng các phương pháp an toàn đều cần có thời gian để phát huy tác dụng. Người bệnh không nên nóng vội áp dụng biện pháp trắng da cấp tốc vì có thể để lại tác dụng phụ nặng nề và lâu dài.

Ths. BS CKI Phạm Trường An

Chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ da,

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM