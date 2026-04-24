Viêm da sau tẩy lông

TP HCMChị Mai, 25 tuổi, nổi mụn đỏ, kèm mủ và đau rát khắp lưng, tay và chân sau khi tẩy lông tại spa, bác sĩ chẩn đoán viêm nang lông nhiễm trùng.

ThS.BS Vũ Thị Thùy Trang, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, giải thích sau khi chị Mai cạo hoặc tẩy lông không đúng cách trên nhiều vùng da, nhất là da đã bị kích ứng trước đó, làm tổn thương bề mặt da và nang lông. Khi da bị kích ứng, hàng rào bảo vệ tự nhiên suy yếu, vi khuẩn dễ xâm nhập qua lỗ chân lông, gây viêm, sưng đỏ, ngứa rát và hình thành các nốt mủ quanh nang lông.

Bác sĩ chỉ định điều trị cho chị Mai bằng thuốc uống kháng sinh, kháng viêm kết hợp thuốc bôi tại chỗ. Chị cũng được hướng dẫn chăm sóc da đúng cách, sử dụng sữa tắm dịu nhẹ để làm sạch.

Sau 2 tuần điều trị, tình trạng viêm giảm dần, các nốt mụn xẹp xuống. Tuy nhiên, trên da còn nhiều vết thâm sau viêm, đặc biệt ở vùng lưng và chân. Bác sĩ chỉ định điều trị thêm bằng laser pico 6-10 lần, 2 tuần một lần, nhằm làm mờ sắc tố và phục hồi bề mặt da.

Bác sĩ dùng laser pico điều trị tình trạng tăng sắc tố sau viêm cho chị Mai. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Trang, triệt, tẩy hoặc cạo lông không đúng cách như dùng dao cạo cùn, cạo ngược chiều lông mọc, thao tác quá mạnh hoặc vệ sinh dụng cụ không đảm bảo, có thể gây trầy xước vi thể trên bề mặt da và làm tổn thương nang lông. Tăng sắc tố sau viêm là biến chứng thường gặp khi da bị tổn thương, đặc biệt ở những vùng da dày như lưng, tay, chân. Nếu không xử lý đúng cách, các vết thâm có thể kéo dài nhiều tháng, ảnh hưởng đáng kể đến thẩm mỹ.

Nhiều người từng triệt lông trước đó không gặp vấn đề. Tuy nhiên, phản ứng của da có thể thay đổi theo từng thời điểm, phụ thuộc vào tình trạng và cách thực hiện. Ngoài viêm nang lông, người bệnh có thể bị kích ứng, bỏng da, dị ứng hoặc nhiễm trùng.

Sau 4 lần điều trị bằng laser pico, tình trạng thâm mụn của chị Mai cải thiện đáng kể. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ khuyến cáo người làm đẹp nên lựa chọn bệnh viện hoặc cơ sở làm đẹp uy tín, đảm bảo quy trình an toàn và sử dụng sản phẩm rõ nguồn gốc. Trước khi triệt lông, cần được kiểm tra tình trạng da để lựa chọn phương pháp phù hợp. Không nên triệt lông khi da đang bị viêm, trầy xước hoặc quá nhạy cảm.

Sau khi triệt lông, cần tránh cọ xát mạnh, không sử dụng sản phẩm gây kích ứng và theo dõi các dấu hiệu bất thường. Nếu xuất hiện mụn mủ, đau rát kéo dài, cần đến bệnh viện, có bác sĩ Da liễu - Thẩm mỹ Da khám sớm để được xử lý kịp thời, tránh để lại biến chứng như sẹo hoặc thâm dai dẳng.

Minh Hương

*Tên người bệnh đã được thay đổi