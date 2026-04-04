5 dấu hiệu cho thấy triệt lông sai cách

Da đỏ rát, lông mọc lại nhanh, thâm sạm da là những dấu hiệu cho thấy kỹ thuật triệt lông chưa phù hợp.

BS.CKI Dương Quốc Trung, khoa Thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết nếu cài đặt mức năng lượng của thiết bị không phù hợp với loại da, đặc biệt ở những người có làn da sẫm màu hoặc nhạy cảm, nhiệt lượng sinh ra có thể gây tổn thương lớp biểu bì, làm tăng sắc tố sau viêm. Dưới đây là các dấu hiệu nhận biết tình trạng này.

Da đỏ rát kéo dài

Phản ứng đỏ nhẹ quanh nang lông và phù nhẹ trong vài giờ là bình thường , cho thấy có đáp ứng điều trị. Song tình trạng đỏ rát kéo dài nhiều ngày, kèm châm chích hoặc cảm giác bỏng là dấu hiệu sử dụng năng lượng quá cao, thời gian xung không phù hợp với loại da, làm mát không đủ trong quá trình điều trị gây tăng sắc tố sau viêm, tổn thương hàng rào bảo vệ da.

Bác sĩ khoa Thẩm mỹ đang thực hiện triệt râu cho nam giới bằng laser. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Lông mọc lại nhanh, dày hơn

Một trong những mục tiêu lớn nhất khi triệt lông là lông mọc chậm lại, thưa và mảnh hơn. Nếu sau vài buổi triệt, lông vẫn mọc nhanh, thậm chí có cảm giác dày và cứng hơn, đây là dấu hiệu cho thấy liệu trình chưa hiệu quả.

Bác sĩ Trung giải thích nguyên nhân có thể do triệt không đúng chu kỳ phát triển của lông. Lông chỉ nhạy cảm với ánh sáng trong giai đoạn tăng trưởng (anagen). Nếu các buổi triệt không được sắp xếp đúng thời điểm, năng lượng ánh sáng sẽ không tác động được vào nang lông đang hoạt động. Việc sử dụng thiết bị công suất thấp hoặc thao tác không đủ độ phủ cũng khiến giảm hiệu quả.

Trong một số trường hợp, kích thích nhiệt không đủ mạnh có thể kích hoạt các nang lông chưa hoạt động, khiến lông mọc nhiều hơn.

Thâm sạm hoặc da không đều màu

Vùng da sau triệt lông, đặc biệt là nách hoặc vùng bikini, thường dễ bị thâm nếu chăm sóc không đúng cách. Nguyên nhân phổ biến là không chống nắng hoặc bảo vệ da đầy đủ sau khi triệt. Lúc này, da đang trong trạng thái nhạy cảm, dễ bị tác động bởi tia UV.

Lạm dụng ánh sáng cường độ cao hoặc thực hiện quá dày đặc cũng có thể gây viêm nhẹ dưới da, kích thích tăng sinh melanin dẫn đến thâm sạm. Một số người vẫn giữ thói quen cạo hoặc wax xen kẽ giữa các buổi triệt, khiến da bị tổn thương lặp đi lặp lại, tăng nguy cơ tăng sắc tố.

Viêm nang lông hoặc mụn li ti

Triệt lông đúng cách thường cải thiện tình trạng viêm nang lông. Nếu sau liệu trình xuất hiện nhiều nốt mụn nhỏ, sưng đỏ quanh nang lông, đây có thể là dấu hiệu triệt sai cách hoặc vệ sinh không đảm bảo.

Viêm nang lông có thể xảy ra khi vùng da triệt không được làm sạch kỹ trước khi thực hiện hoặc dụng cụ tiếp xúc không đảm bảo vô khuẩn. Sử dụng mỹ phẩm không phù hợp sau triệt, các sản phẩm gây bít tắc lỗ chân lông, góp phần làm tình trạng này nặng hơn. Nếu không xử lý kịp thời, viêm nang lông kéo dài có thể để lại thâm hoặc sẹo nhỏ, ảnh hưởng đến thẩm mỹ lâu dài.

Da nhạy cảm, dễ kích ứng

Da sau triệt trở nên mỏng yếu, dễ kích ứng với mỹ phẩm hoặc môi trường, dễ đỏ khi thay đổi thời tiết, châm chích khi dùng sản phẩm quen thuộc hoặc khô ráp kéo dài. Điều này thường xảy ra khi triệt lông quá thường xuyên hoặc sử dụng năng lượng cao liên tục không có thời gian phục hồi. Lớp hàng rào bảo vệ da bị suy yếu khiến da mất khả năng tự cân bằng, dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài.

Tại khoa Thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, trước khi triệt lông, bác sĩ sẽ khám để đánh giá màu da, mật độ lông và độ nhạy cảm, chọn thông số năng lượng, độ rộng xung và tần suất điều trị phù hợp để tối ưu hiệu quả, an toàn cho da. Liệu trình triệt lông đảm bảo khoảng cách giữa các buổi phù hợp với chu kỳ lông, đồng thời kết hợp chăm sóc phục hồi da đúng cách.

Bác sĩ Trung cho hay hiện, công nghệ laser Nd:YAG xung dài là một trong những giải pháp triệt lông hiệu quả và an toàn, đặc biệt phù hợp với làn da châu Á. Laser Nd:YAG xung dài phát ra bước sóng 1064 nm xuyên sâu vào da, tác động trực tiếp đến nang lông mà ít bị hấp thụ bởi melanin ở lớp thượng bì, nhờ đó giảm nguy cơ bỏng da hoặc tăng sắc tố sau viêm.

Nd:YAG xung dài phù hợp với các vùng có lông dày, cứng như chân, tay, vùng kín hoặc râu ở nam giới. Năng lượng laser làm tổn thương cấu trúc nang lông khiến lông mọc chậm, mảnh và thưa dần theo từng liệu trình.

Thanh Ba