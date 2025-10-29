Viêm amidan có lây không?

Hai con tôi cùng lúc bị đau họng, sưng amidan, có phải do lây chéo không, làm sao để phòng tránh? (Cường Ngô, 45 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Amidan là tổ chức bạch huyết lớn nằm ở hai bên họng miệng, có vai trò kích hoạt phản ứng miễn dịch chống lại các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể qua mũi và miệng. Cơ quan này thường xuyên tiếp xúc với các yếu tố gây bệnh nên dễ viêm nhiễm.

Viêm amidan gồm cấp tính và mạn tính. Triệu chứng thường gặp như miệng hôi, sốt, nuốt vướng, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, ho kéo dài, đờm xanh, đau rát cổ họng, khàn giọng hoặc mất giọng, ngủ ngáy... Nguyên nhân gây viêm amidan do vi khuẩn (streptococcal...), virus (cúm, parainfluenza, herpes simplex, epstein-barr...) tấn công khi hệ miễn dịch của cơ thể suy yếu. Uống nhiều rượu bia, thuốc lá; thường xuyên tiếp xúc khói bụi ô nhiễm, chất độc hại... cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Bác sĩ Phát nội soi họng cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Viêm amidan không phải là bệnh lây nhiễm, tuy nhiên các tác nhân gây viêm như virus hoặc vi khuẩn có khả năng lây lan từ người này sang người khác. Những mầm bệnh này dễ dàng truyền qua đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện hoặc dùng chung vật dụng cá nhân như ly, muỗng, khăn mặt.

Hai bé trong gia đình bị viêm amidan cùng thời điểm rất có thể do cùng tiếp xúc với một nguồn lây bệnh (virus hoặc vi khuẩn). Hệ miễn dịch của trẻ non yếu, sống và sinh hoạt chung trong không gian kín (phòng điều hòa, lớp học, nhà trẻ...) khiến khả năng lây nhiễm chéo cao. Nếu trẻ bị viêm amidan tái phát nhiều lần, nguyên nhân có thể do sức đề kháng yếu, viêm amidan mạn tính hoặc các yếu tố thuận lợi khác như viêm mũi họng, trào ngược dạ dày thực quản, môi trường ô nhiễm...

Để phòng tránh lây nhiễm chéo trong gia đình, bạn nên tách riêng đồ dùng cá nhân của từng trẻ (ly, muỗng, bàn chải, khăn mặt), cho trẻ súc miệng nước muối sinh lý hai lần mỗi ngày, rửa tay thường xuyên, giữ ấm cổ họng. Vệ sinh môi trường sống thông thoáng, lau dọn đồ chơi, tay nắm cửa, bàn học giúp loại bỏ tác nhân gây hại. Đồng thời, bạn cho con ngủ đủ giấc, ăn nhiều rau quả, uống đủ nước, bổ sung vitamin C tự nhiên để tăng sức đề kháng.

Khi trẻ có dấu hiệu bệnh (sốt, đau họng, ho...) kéo dài, bạn nên cho con đi khám tại chuyên khoa Tai Mũi Họng sớm để điều trị triệt để, tránh lây nhiễm, hạn chế biến chứng.

ThS.BS.CKI Trương Tấn Phát

Trưởng Đơn vị Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7