Vị trí mụn ở mũi báo hiệu gì về sức khỏe?

Mụn đầu trắng có thể là dấu hiệu liên quan đến biến động nội tiết tố do dậy thì, kinh nguyệt, mãn kinh, trong khi mụn trứng cá là biểu hiện của các vấn đề về tiêu hóa.

Mũi là một trong những vùng da thường mọc mụn nhất trên cơ thể, do mũi có lỗ chân lông lớn hơn các vị trí khác trên khuôn mặt, đây là cơ hội cho bụi bẩn và vi khuẩn dễ dàng xâm nhập gây tắc nghẽn. Ngoài ra, da mũi thường xuyên tiết dầu hơn, sự kết hợp của lỗ chân lông to và dầu thừa (bã nhờn) khiến mũi dễ bị mụn trứng cá, mụn đầu đen, mụn đầu trắng và mụn mủ. Mụn ở mũi xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng trong nhiều trường hợp mụn ở mũi là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Đặc trưng của mụn ở mũi là các loại mụn đầu đen, mụn đầu trắng và mụn mủ, hầu hết mụn trứng cá ở mũi không gây viêm. Mỗi loại mụn có thể là dấu hiệu nguy cơ mắc các bệnh lý khác nhau. Tất cả các dạng mụn ở mũi đều có thể được kích hoạt bởi một số yếu tố, bao gồm thay đổi nội tiết tố, chế độ ăn uống, vệ sinh kém và một số loại thuốc.

Mụn ở mũi xảy ra do nhiều nguyên nhân. Ảnh: Freepik

Mụn trứng cá

Mụn trứng cá là một dạng mụn có hình thù giống như trứng cá. Mụn trứng cá hình thành khi có sự kết hợp của vi khuẩn, bã nhờn dư thừa, tế bào da chết và các mảnh vụn bị mắc kẹt trong lỗ chân lông, dẫn đến xuất hiện các nốt mụn trên bề mặt da. Mụn trứng cá khi xuất hiện ở một bên mũi, có thể là dấu hiệu của sự dao động nội tiết tố, trong khi mụn ở đầu mũi có thể là biểu hiện của các vấn đề về tiêu hóa, căng thẳng do ngủ không ngon giấc. Ngoài ra, một số trường hợp mụn trứng cá ở mũi chỉ ra các vấn đề về tim mạch. Trong các loại mụn trứng cá có mụn trứng cá đỏ, một loại mụn gây sưng tấy trên mũi khiến mũi to ra, thường bắt đầu trên mũi và lan ra má.

Mụn đầu trắng

Mụn đầu trắng hình thành khi lượng bã nhờn dư thừa, tế bào da chết, bụi bẩn, vi khuẩn làm tắc nghẽn lỗ chân lông gây ra mụn trứng cá. Mụn đầu trắng có đặc điểm là đầu khép lại, xuất hiện như những nốt mụn nhỏ, tròn, màu trắng trên bề mặt da.

Mụn đầu trắng trên mũi xuất hiện thường do lượng lớn bã nhờn có thể bị mắc kẹt trong lỗ chân lông. Một số yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của mụn đầu trắng, bao gồm: căng thẳng, lo lắng và biến động nội tiết tố do dậy thì, kinh nguyệt, mãn kinh và các tình huống khác. Mụn đầu trắng phát triển mạnh ở những vị trí có nhiều bã nhờn khiến mũi trở thành chỗ đắc địa của loại mụn này.

Mụn đầu đen

Mụn đầu đen trên mũi hình thành vì những lý do tương tự như mụn đầu trắng; bã nhờn dư thừa, da chết, cặn bã và vi khuẩn làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Với mụn đầu đen, phần trên cùng của lỗ chân lông vẫn mở. Khi dầu và các mảnh vụn trong lỗ chân lông tiếp xúc với các yếu tố này, nó sẽ bị oxy hóa và để lại phần trên của mụn có màu xám hoặc đen, do đó có tên là "mụn đầu đen".

Nhiều trường hợp mụn ở mũi là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Ảnh: Freepik

Mụn mủ

Mụn mủ trên mũi phát triển khi lỗ chân lông bị bít sâu, tạo thành những nốt mụn nhỏ chứa đầy mủ. Mụn mủ có đặc điểm là mụn viêm và khác với mụn đầu trắng ở chỗ chúng có thể gây đau khi chạm vào và chứa mủ chứ không phải chất nhờn cứng và tế bào da chết. Giống như mụn đầu đen và mụn đầu trắng, mụn mủ cũng có xu hướng xuất hiện gần các tuyến dầu, điều này giải thích tại sao chúng thường xuất hiện trên mũi. Mụn mủ là dấu hiệu cảnh báo biến động nội tiết tố do dậy thì, kinh nguyệt ở phụ nữ cũng như nam giới.

Mụn rộp

Mụn rộp có thể trông giống như mụn nhọt nhưng sẽ tiếp tục xuất hiện tại cùng một vị trí, lặp đi lặp lại nhiều lần và đóng vảy khi lành. Mụn rộp có thể mềm và đau nhưng thường sẽ biến mất sau khoảng một tuần. Loại mụn này hình thành do nóng trong cơ thể, điều tiết của hệ tiêu hóa gặp vấn đề.

Viêm nang lông

Viêm nang lông là một bệnh nhiễm trùng xuất phát từ nang lông. Trong một số trường hợp, nang có thể bị nhiễm vi khuẩn tụ cầu, sưng đỏ. Vết sưng có thể trông giống như mụn trứng cá nhưng khi chạm vào tình trạng nhiễm trùng trở nên trầm trọng hơn.

Thông thường khi bị mụn mũi, mọi người có xu hướng để nó tự biến mất mà không can thiệp. Tuy nhiên, một số người vẫn thoa kem để loại bỏ mụn trên mũi nhằm tránh để lại sẹo. Theo các chuyên gia, nếu mụn không nằm bên trong mũi, mọi người có thể dùng các loại thuốc trị mụn nhưng nếu mụn nằm bên trong thì việc tự tiện dùng các loại thuốc sẽ khiến da bị kích ứng. Khi mũi xuất hiện các vết sưng đau không xác định, bạn có thể tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu để tìm nguyên nhân gây ra cơn đau.

Anh Chi (Theo Medicinenet)