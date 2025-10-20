Vì sao viêm mũi dị ứng tái phát quanh năm?

Vì sao viêm mũi dị ứng tái phát chủ yếu vào các mùa trong năm, nhất là khi thay đổi thời tiết. Làm sao để kiểm soát bệnh? (Hoàng Linh, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Viêm mũi dị ứng là tình trạng mũi bị kích thích và viêm không phải do virus, vi khuẩn mà do các tác nhân từ môi trường như phấn hoa, lông động vật, khói bụi, mạt nhà... Các tác nhân hoạt động như các kháng nguyên, khi tiếp xúc với kháng thể tương ứng trong cơ thể sẽ gây ra phản ứng dị ứng. Phản ứng này diễn ra tại lớp nhầy niêm mạc đường hô hấp trên (mũi, họng, xoang,...), kích ứng niêm mạc dẫn đến viêm. Người bệnh thường bị ngứa mũi, hắt hơi, nghẹt mũi, chảy nước mũi, ngứa mắt, đỏ mắt, chảy nước mắt, mất mùi....

Viêm mũi dị ứng là bệnh mạn tính, dễ tái phát quanh năm do các dị nguyên tồn tại thường xuyên trong môi trường sống. Trong môi trường ẩm, dị nguyên như nấm mốc, bụi nhà, mạt bụi tồn tại lâu hơn, khó khuếch tán, người bệnh hít phải sẽ khởi phát cơn dị ứng. Khi chuyển mùa hoặc thời tiết thay đổi, bào tử nấm mốc, ký sinh trùng, phấn hoa phát triển. Niêm mạc mũi dễ bị kích thích đồng thời hệ miễn dịch phản ứng mạnh hơn, khiến các triệu chứng bùng phát trở lại. Người có cơ địa dị ứng, hệ miễn dịch nhạy cảm hơn bình thường cũng có thể phát bệnh khi tiếp xúc với lượng dị nguyên nhỏ.

Bác sĩ Phát nội soi mũi cho một người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Để kiểm soát, giảm triệu chứng, bạn nên rửa mũi bằng nước muối sinh lý hàng ngày, nhất là sau khi ra ngoài về. Hạn chế tiếp xúc với dị nguyên, vệ sinh cá nhân và môi trường sống, tránh để không khí ẩm ướt. Đeo khẩu trang khi ra ngoài, không nuôi động vật hoặc có khu vực nuôi riêng để tránh lông động vật phát tán khắp nhà. Không nên sử dụng các đồ nhồi bông, thảm vì đây là nơi tích trữ bụi. Giặt chăn ga gối một tuần một lần bằng nước nóng hoặc phơi nắng.

Để hạn chế tái phát, người bệnh nên tăng cường miễn dịch, chăm sóc sức khỏe tai mũi họng kết hợp chế độ dinh dưỡng giàu vitamin C, D, omega-3, lợi khuẩn và kẽm.

Hiện, có loại xét nghiệm sử dụng 60 mẫu dị nguyên có sẵn để xác định nguyên nhân gây dị ứng trong cơ thể, giúp phòng ngừa, hạn chế tiếp xúc tác nhân gây dị ứng, giảm tái phát bệnh. Phương pháp giải mẫn cảm được thực hiện bằng cách cho người bệnh tiếp xúc với dị nguyên với liều lượng tăng dần, giúp cơ thể làm quen. Khi dung nạp được dị nguyên, triệu chứng có thể được kiểm soát.

Nếu viêm mũi dị ứng tái phát liên tục, bội nhiễm, uống thuốc, vệ sinh mũi họng 5-7 ngày không giảm triệu chứng, bạn nên đến chuyên khoa Tai Mũi Họng khám để được điều trị phù hợp.

ThS.BS.CKI Trương Tấn Phát

Trưởng Đơn vị Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7