Vì sao viêm amidan nặng hơn khi tái phát viêm xoang?

Tôi viêm xoang mạn tính, mỗi khi tái phát thì amidan cũng viêm, đau. Vì sao có tình trạng này, điều trị như thế nào? (Dung Nguyễn, 45 tuổi, TP HCM)

Trả lời

Tai mũi họng là hệ thống thông nhau nên khi viêm xoang tái phát, dịch mủ từ xoang chảy xuống họng kích thích niêm mạc họng, amidan, làm trầm trọng thêm triệu chứng. Ngược lại, amidan viêm thường xuyên cũng là ổ nhiễm trùng ảnh hưởng lên xoang, tạo điều kiện cho viêm nhiễm họng - mũi kéo dài.

Viêm xoang mạn tính thường kéo dài trên ba tháng, làm thay đổi cấu trúc giải phẫu trong xoang. Lúc này, các lỗ thông xoang bị bít tắc, dịch không thể dẫn lưu ra ngoài, đồng thời niêm mạc xoang bắt đầu phù nề và thoái hóa, hình thành polyp.

Bạn cần được nội soi mũi xoang, có thể chụp CT hoặc MRI để đánh giá toàn diện cấu trúc giải phẫu mũi xoang, từ đó chẩn đoán và điều trị phù hợp

Bác sĩ Thạch đang nội soi họng cho người bệnh viêm amidan. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Viêm xoang mạn tính không đáp ứng điều trị nội khoa, thường có chỉ định can thiệp phẫu thuật nhằm làm sạch ổ viêm, tái dẫn lưu xoang. Sau phẫu thuật, tình trạng chảy dịch sau mũi cải thiện, giảm yếu tố kích thích gây viêm họng và amidan. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa viêm amidan sẽ khỏi hoàn toàn.

Nếu amidan đã bị viêm mạn tính, phì đại hoặc có nhiều ổ viêm tái phát, bạn vẫn có thể tái viêm amidan sau khi các bệnh về xoang đã khỏi. Lúc này, bác sĩ đánh giá mức độ viêm amidan để cân nhắc hướng điều trị phù hợp, bao gồm điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật cắt amidan nếu có chỉ định. Do đó, điều trị viêm xoang có thể giúp cải thiện và giảm tần suất viêm amidan, nhưng không thay thế hoàn toàn việc điều trị bệnh lý tại amidan.

Một số trường hợp, người bệnh có thể được phẫu thuật "2 trong 1", kết hợp phẫu thuật amidan và xoang để giải quyết triệt để cả hai tình trạng, hạn chế tái phát nhiễm trùng hiệu quả. Tuy nhiên, chỉ định cần sự đánh giá kỹ tình trạng và cân nhắc của bác sĩ.

BS.CKI Võ Bá Thạch

Chuyên khoa Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7