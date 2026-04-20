Vì sao ung thư dạ dày dù không triệu chứng?

Tôi không có triệu chứng nào bất thường, vẫn chơi thể thao tốt, ăn nhiều nhưng khám phát hiện ung thư dạ dày. Vì sao? (Phương Thảo, 40 tuổi)

Trả lời:

Ung thư dạ dày là sự thay đổi hay phát triển bất thường xuất phát từ vài tế bào và có thể dần dần tiến triển tạo nên tổn thương ung thư. Quá trình này có thể diễn biến âm thầm ít nhất vài tháng hoặc vài năm. Chính vì vậy, ở giai đoạn sớm, ung thư dạ dày thường không có triệu chứng đặc hiệu hoặc chỉ biểu hiện bằng các rối loạn tiêu hóa nhẹ, dễ nhầm lẫn với bệnh lý lành tính như viêm dạ dày.

Tại Việt Nam, ung thư dạ dày là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư. Bệnh có tỷ lệ tử vong cao do phần lớn trường hợp được phát hiện ở giai đoạn muộn, khi triệu chứng đã rõ ràng.

Bác sĩ Diệp tư vấn cho người đến khám. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Dấu hiệu ung thư dạ dày khác nhau tùy thuộc vào từng giai đoạn của bệnh và vị trí của tổn thương. Ở giai đoạn đầu, người bệnh thường có triệu chứng rối loạn tiêu hóa như khó nuốt, ợ hơi, ợ chua, ợ nóng. Người bệnh bị đau âm ỉ không theo chu kỳ, đau khi đói, đau vùng dưới xương ức khi ăn no.

Triệu chứng phổ biến trong giai đoạn tiến triển gồm buồn nôn, ói mửa, ợ chua thường xuyên, đầy hơi liên tục, ăn ít cũng thấy no, chán ăn. Người bệnh xuất hiện các cơn đau dữ dội hơn, đi tiêu phân lẫn máu hoặc phân màu đen, da vàng, thiếu máu do chảy máu ở dạ dày. Các triệu chứng khác có thể xảy ra như sụt cân đột ngột không rõ nguyên nhân, hoa mắt, chóng mặt, bệnh mỏi.

Đau bụng có thể là dấu hiệu ung thư dạ dày. Ảnh: Phan Phan

Bạn phát hiện ung thư khi chưa có triệu chứng, có thể bệnh đang ở giai đoạn sớm, nên tuân thủ điều trị để có kết quả tốt.

Mọi người nên có thói quen khám sức khỏe định kỳ một lần mỗi năm. Người trên 50 tuổi nên tầm soát ung thư dạ dày bằng nội soi mỗi 2-3 năm. Người có các yếu tố như từng mắc polyp, thiếu máu ác tính, gia đình có người mắc các hội chứng di truyền như đa polyp gia đình, hội chứng Lynch, hội chứng Li-Fraumeni, hội chứng Peutz-Jeghers... nên tầm soát ung thư theo tư vấn của bác sĩ.

Khi có dấu hiệu ung thư dạ dày, người bệnh nên đến bệnh viện uy tín để khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Ung thư dạ dày nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm có tiên lượng tốt và khả năng điều trị khỏi cao.

Bác sĩ Kim Thị Bé Diệp

Khoa Ung bướu, Trung tâm Ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM