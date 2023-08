Vì sao trẻ run tay chân khi ngủ?

Con trai tôi ba tuổi, hay run giật tay chân khi ngủ, có thiếu chất gì không? (Mỹ Duyên, Biên Hòa)

Trả lời:

Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ co giật tay chân trong lúc ngủ. Về dinh dưỡng, bé có thể không được bổ sung đầy đủ dưỡng chất như canxi, vitamin D... Tình trạng này cũng có thể do những vấn đề về rối loạn chuyển hóa nghiêm trọng hơn như giảm magie máu, thiếu hụt canxi máu, tăng hoặc giảm natri máu, tăng hoặc giảm bilirubin máu.

Nguyên nhân còn do mắc phải một số bệnh lý như viêm màng não mủ, nhiễm virus não, tăng động. Bé có hành vi không bình thường như chân liên tục rung giật, ngủ hay la hét, thường gào khóc khi ngủ... cũng dễ co giật.

Trường hợp trẻ co giật lúc ngủ nhưng nhanh chóng khỏi khi được nắm, giữ tay hoặc chân hoặc thay đổi tư thế thì không phải là bệnh lý. Trẻ chỉ đang gặp hiện tượng rung cơ lành tính và tự khỏi, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Co giật lành tính tự biến mất mà không cần chữa trị. Ngược lại, nếu triệu chứng trên vẫn không biến mất dù đã nắm giữ tay hoặc chân, thay đổi tư thế thì cần can thiệp.

Phụ huynh có thể tăng cường cho con thực phẩm giàu canxi, vitamin D, magiê. Gia đình cần theo dõi chặt chẽ dấu hiệu của bé. Nếu có bất thường, bố mẹ đưa con đến cơ sở y tế khám để phòng ngừa rủi ro, biến chứng nguy hiểm như động kinh, viêm màng não... Thông qua các phương pháp kiểm tra, bác sĩ đưa ra phương án chữa trị hiệu quả.

Bác sĩ Trần Thị Trà Phương

Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome

Độc giả có thể đặt câu hỏi về bệnh dinh dưỡng tại đây để được bác sĩ giải đáp.