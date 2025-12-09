Vì sao trẻ dễ bị viêm tai giữa mùa lạnh?

Con tôi ba tuổi, thời tiết lạnh hay tái phát viêm tai giữa, chán ăn, cáu kỉnh. Vì sao mùa lạnh trẻ dễ mắc bệnh này, phòng tránh thế nào? (Hoài Thu, 30 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Viêm tai giữa là bệnh tai mũi họng thường gặp ở trẻ nhỏ, tăng mạnh khi thời tiết chuyển lạnh. Bệnh xảy do virus, vi khuẩn xâm nhập vào tai giữa (khoang trống sau màng nhĩ) khiến vùng này chứa nhiều dịch mủ. So với người lớn, trẻ có nguy cơ cao hơn do hệ miễn dịch yếu, cấu trúc tai - mũi - họng chưa hoàn thiện.

Khi trời lạnh, hệ miễn dịch của trẻ suy giảm nên dễ bị tấn công bởi các virus gây cảm lạnh. Virus cũng có thể xâm nhập tai làm tắc nghẽn vòi nhĩ (ống thông giữa tai giữa và mũi họng), gây phù nề. Lúc này, không khí trong tai giữa không lưu thông được, áp lực tích tụ tạo điều kiện để dịch viêm ứ lại, dẫn đến viêm tai giữa.

Viêm mũi họng còn làm tăng tiết dịch ở đường hô hấp khi bị cảm. Nghẹt mũi, sổ mũi khiến dịch nhầy ứ đọng trong mũi họng, có thể chảy ngược qua vòi nhĩ vào tai giữa. Ở trẻ nhỏ, vòi nhĩ ngắn và nằm ngang hơn người lớn nên dịch dễ di chuyển lên tai, gây viêm, đau tai.

Trẻ nhỏ dễ mắc viêm tai giữa trong mùa lạnh. Ảnh được tạo bởi AI

Triệu chứng viêm tai giữa gồm đau tai, kéo tai, quấy khóc, khó ngủ, sốt, chảy dịch tai, biếng ăn hoặc nghe kém tạm thời, người lớn dễ bỏ qua. Bệnh không được điều trị đúng có thể gây thủng màng nhĩ, giảm thính lực, trẻ chậm nói, viêm xương chũm...

Để phòng ngừa, bạn nên giữ ấm cho con vào mùa lạnh, nhất là vùng cổ, ngực, chân, tai. Hạn chế để trẻ chuyển từ môi trường ấm sang lạnh quá đột ngột. Trẻ cần được ăn uống đủ chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh hô hấp - yếu tố dẫn đến viêm tai giữa.

Trong 6 tháng đầu đời, trẻ nên bú sữa mẹ hoàn toàn để tăng cường hệ miễn dịch. Khi cho trẻ bú bình, cha mẹ nên bế hơi nghiêng để tránh sữa tràn vào vòi nhĩ, đồng thời duy trì thói quen rửa tay, tránh khói thuốc và cho con tiêm chủng đúng lịch.

Khi trẻ có biểu hiện sốt, đau tai, nghe kém, quấy khóc kéo dài, chảy mủ tai, mệt mỏi, phụ huynh nên đưa trẻ đến khám tại chuyên khoa Tai Mũi Họng để được nội soi tai, đánh giá tình trạng. Điều trị sớm, đúng phác đồ giúp ngăn bệnh tiến triển mạn tính, phòng ngừa biến chứng ảnh hưởng đến khả năng nghe.

ThS.BS Nguyễn Đức Minh

Khoa Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội