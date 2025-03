Vì sao trẻ bị viêm tai giữa sau mắc cúm?

Con tôi vừa điều trị khỏi cúm thì đau tai, đi khám phát hiện ứ dịch trong tai, viêm tai giữa. Viêm tai giữa sau cúm có nguy hiểm không? (Mỹ Lan, 35 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Cúm là tình trạng nhiễm trùng hô hấp do virus, gây sốt, sổ mũi, ho, đau đầu nhiều, đau cơ, mệt mỏi... Virus cúm có thể gây viêm các mô mũi, tăng số lượng và di chuyển vào tai giữa qua vòi nhĩ.

Vòi nhĩ nối tai giữa và mũi, có vai trò điều hòa áp suất, dẫn lưu dịch. Vòi nhĩ của trẻ nhỏ ngắn hơn, ngang hơn so với người lớn nên virus dễ xâm nhập vào tai giữa. Hệ miễn dịch của trẻ đang trong giai đoạn phát triển, chưa hoàn thiện nên khả năng chống lại tác nhân gây bệnh kém. Do đó, nguy cơ viêm tai giữa do virus từ mũi họng lan sang cao hơn, phổ biến nhất ở trẻ 6-36 tháng tuổi.

Triệu chứng viêm tai giữa gồm đọng dịch và mủ trong tai, đau nhức, giảm khả năng nghe, sốt, chán ăn, chảy dịch tai, nghe kém. Bác sĩ chẩn đoán dựa trên xem xét bệnh sử, triệu chứng, kết hợp nội soi tai. Viêm tai giữa ở trẻ em thường lành tính, dễ điều trị. Một số trường hợp không được điều trị đúng cách, kịp thời có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như viêm tai xương chũm gây liệt mặt, thủng màng nhĩ, giảm thính lực...

Bạn nên đưa con đi khám và theo dõi các triệu chứng, tránh cho trẻ tiếp xúc với khói thuốc vì có thể làm tăng mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng tai. Tiêm vaccine cúm, phế cầu, Hib, sởi cho trẻ có thể phòng bệnh, ngăn biến chứng viêm tai. Khi bệnh cúm diễn biến phức tạp, ba mẹ nên rửa tay thường xuyên cho con, vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý. Không cho trẻ chạm tay vào mắt, mũi hoặc miệng, tránh tiếp xúc với người bệnh, nên đeo khẩu trang khi ra ngoài.

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng

Trưởng khoa Tai Mũi Họng

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM