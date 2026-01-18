Vì sao tim đập nhanh khi uống rượu bia?

Rượu có cồn (ethanol) tác động trực tiếp lên hệ thần kinh tự chủ, hoạt động điện học của tim, khiến nhịp tim tăng, không ổn định.

Nhiều người nhận thấy tim đập nhanh, hồi hộp hoặc đánh trống ngực khi uống rượu bia. Theo ThS.BS Đường Thị Thảo, khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, đây là phản ứng thường gặp của hệ tim mạch khi cơ thể phải xử lý ethanol trong rượu bia. Cơ thể phải tăng chuyển hóa để đào thải cồn kéo theo nhiều thay đổi về đường huyết, hormone, nước trong máu. Những biến động này khiến tim phải làm việc nhiều, đập nhanh hơn để đáp ứng nhu cầu của cơ thể.

Ethanol trong rượu bia cũng tác động trực tiếp lên tim, hệ thần kinh điều khiển nhịp tim, làm tim dễ rơi vào trạng thái mất ổn định. Người có bệnh tim mạch tiềm ẩn hoặc từng rối loạn nhịp chỉ cần uống nhiều trong thời gian ngắn cũng có thể khởi phát các cơn tim nhanh, loạn nhịp - hiện tượng còn được gọi là "holiday heart syndrome" (hội chứng tim ngày lễ).

Ngoài ra, rượu bia có tác dụng lợi tiểu khiến cơ thể dễ mất nước. Khi lượng máu lưu thông giảm, tim phải co bóp nhanh, mạnh hơn để duy trì tuần hoàn, làm cảm giác hồi hộp càng rõ rệt.

Cồn trong rượu bia có thể khiến nhịp tim tăng hoặc không ổn định. Ảnh được tạo bởi AI

Theo bác sĩ Thảo, ở người khỏe mạnh, tim đập nhanh hoặc hồi hộp sau khi uống rượu bia thường thoáng qua, cơ thể đào thải hết cồn. Tuy nhiên, người mắc bệnh tim mạch tiềm ẩn như tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, hoặc đang sử dụng các loại thuốc ảnh hưởng đến tim mạch, rượu bia có thể làm triệu chứng nặng, khởi phát các rối loạn nhịp nguy hiểm.

Sử dụng rượu bia kéo dài làm tăng nguy cơ xuất hiện rung nhĩ, cơn nhịp nhanh trên thất, dẫn đến bệnh cơ tim do rượu. Cơn rối loạn nhịp tái diễn tạo điều kiện hình thành cục máu đông trong tim, làm tăng nguy cơ đột quỵ. Những người từng xuất hiện nhịp tim nhanh sau khi uống rượu bia nên hạn chế đồ uống này. Đồng thời, người bệnh nên đi khám để kiểm tra sức khỏe tim mạch.

Trong trường hợp buộc phải tham gia tiệc, người uống nên kiểm soát lượng rượu bia ở mức tối thiểu, uống chậm, tránh uống khi bụng đói, đồng thời xen kẽ nước lọc để hạn chế mất nước. Sau khi uống, nên nghỉ ngơi, tập thở chậm hoặc đi bộ nhẹ nhàng để nhịp tim ổn định hơn. Những người từng rối loạn nhịp tim tránh thêm chất kích thích khác như thuốc lá, cà phê hay nước tăng lực.

Ly Nguyễn