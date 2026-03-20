Vì sao thường chảy máu cam?

Tôi hay tái phát chảy máu cam mỗi khi thời tiết thay đổi hoặc sau khi uống rượu bia. Vì sao, làm thế nào để giảm tình trạng này? (Quang Phạm, 45 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Chảy máu mũi còn gọi là chảy máu cam, là tình trạng máu chảy ra từ một hoặc cả hai bên hốc mũi. Khi thời tiết thay đổi, độ ẩm không khí thấp, niêm mạc mũi phù nề, viêm, sung huyết, mạch máu có nguy cơ vỡ dẫn đến chảy máu cam khi có tác động nhẹ như hắt hơi, xì mũi...

Rượu bia gây giãn mạch ngoại vi, làm tăng lưu lượng máu đến niêm mạc, khiến thành mạch căng, giãn, dễ tổn thương. Đồ uống có cồn là nguyên nhân dẫn đến tăng huyết áp tạm thời, ảnh hưởng đến quá trình đông - cầm máu, tác động làm mao mạch dễ vỡ, gây chảy máu và khó cầm hơn. Chỉ cần các tác động nhẹ như hắt hơi, xì mũi mạnh cũng có thể gây chảy máu.

Khi phát hiện chảy máu cam, bạn nên ngồi, hơi nghiêng người về phía trước, dùng tay bóp trực tiếp lên hai cánh mũi, vị trí gây chảy máu từ 10 đến 15 phút, có thể lặp lại 2-3 lần nếu máu chưa cầm. Có thể đặt một ít đá lên sống mũi để làm co mạch, giảm lưu lượng máu. Trường hợp bóp cánh mũi liên tục nhưng máu không ngừng chảy, nên đến khám với bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng để chẩn đoán, xử lý kịp thời. Không chủ quan vì chảy máu cam liên tục có thể là triệu chứng của u xơ vòm mũi họng, ung thư vòm họng.

Người tiền sử chảy máu cam như bạn cần chú ý giữ ẩm niêm mạc mũi bằng cách uống đủ nước, rửa mũi bằng nước muối sinh lý. Hạn chế rượu bia và các chất kích thích, hạn chế tiếp xúc khói bụi, đeo khẩu trang khi ra ngoài. Tránh ngoáy mũi, xì mũi mạnh hoặc dụi mũi nhiều đồng thời kiểm soát tốt bệnh viêm mũi xoang.

ThS.BS.CKI Nguyễn Trung Nguyên

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM