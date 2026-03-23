Vì sao tăng huyết áp vào ban đêm nguy hiểm?

Tăng huyết áp khi ngủ thường khó nhận biết nhưng có thể gây áp lực lên tim, thận, não, làm tăng nguy cơ đột quỵ và đau tim.

Ở người khỏe mạnh, huyết áp thường giảm khi ngủ, giúp tim và mạch máu được nghỉ ngơi. Ở một số người, huyết áp lại tăng vào ban đêm, làm gia tăng áp lực lên thận, não và động mạch. Tình trạng này thường chỉ được phát hiện bằng đo huyết áp lưu động 24 giờ. Phương pháp này ghi lại huyết áp liên tục khi bệnh nhân sinh hoạt bình thường.

Nguyên nhân có thể do chứng ngưng thở khi ngủ, mất ngủ, ăn nhiều đồ ngọt, uống cà phê hoặc rượu vào ban đêm, bệnh thận, tiểu đường, tuổi cao hoặc quên uống thuốc. Nhận biết sớm và điều trị kịp thời có thể giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ

Huyết áp cao vào ban đêm khiến tim và mạch máu không có cơ hội nghỉ ngơi. Áp lực kéo dài làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu, tạo điều kiện hình thành mảng bám và cục máu đông, từ đó làm tăng nguy cơ xơ vữa, đột quỵ và đau tim.

Dễ mắc bệnh thận

Chức năng thận phụ thuộc vào lưu lượng máu khỏe mạnh. Tình trạng huyết áp cao vào ban đêm làm tổn thương mạch máu nhỏ bên trong thận, dẫn đến bệnh thận mạn tính. Hậu quả là thận không thể lọc chất thải, nước dư thừa hiệu quả ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Bệnh huyết áp tiến triển âm thầm

Đa số mọi người chỉ đo huyết áp vào ban ngày nên những đợt tăng huyết áp đột ngột vào ban đêm thường không được phát hiện. Khi các triệu chứng xuất hiện, tổn thương đáng kể có thể xảy ra, âm thầm ảnh hưởng đến những cơ quan khác.

Tổn thương mạch máu

Áp lực liên tục vào ban đêm làm tổn thương lớp lót bên trong của động mạch, dẫn đến xơ cứng, tích tụ mảng bám chất béo nhanh. Tình trạng này làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim, đột quỵ, nhiều biến chứng tim mạch khác.

Dễ biến chứng bệnh tiểu đường

Tăng huyết áp vào ban đêm có thể liên quan mật thiết đến tình trạng kháng insulin, khiến việc kiểm soát đường huyết trở nên khó khăn, tăng nguy cơ biến chứng tiểu đường type 2.

Kiểm soát tình trạng này đòi hỏi sự kết hợp giữa thay đổi lối sống và chăm sóc y tế.

Mỗi người nên duy trì thói quen ngủ đều đặn, cố gắng ngủ đủ 7-8 giờ mỗi đêm.

Tránh ăn bữa ăn nhiều muối, rượu bia, caffeine, nicotine vào buổi tối.

Kiểm soát căng thẳng, giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ.

Điều trị các rối loạn giấc ngủ tiềm ẩn như ngưng thở khi ngủ. Người thừa cân nên giảm cân, kiểm soát bệnh lý tiềm ẩn.

Người bị đau đầu buổi sáng, ngủ không ngon hoặc mệt mỏi ban ngày nên trao đổi với bác sĩ. Bác sĩ có thể chỉ định đo huyết áp lưu động 24 giờ, tư vấn ghi nhật ký giấc ngủ và theo dõi thói quen cũng như sự gián đoạn giấc ngủ.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)