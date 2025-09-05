Vì sao tái phát viêm da cơ địa?

Tôi bị viêm da cơ địa từ nhỏ, điều trị nhiều lần nhưng bệnh hay tái phát khi ngưng thuốc. Vết chàm ngứa rát, ảnh hưởng sinh hoạt. Có cách nào điều trị dứt bệnh không? (Hùng Thuận, 30 tuổi, An Giang)

Trả lời:

Viêm da cơ địa (chàm) là bệnh viêm da mạn tính, dễ tái phát, thường do cơ địa dị ứng và hệ miễn dịch phản ứng bất thường gây ra. Phần lớn bệnh khởi phát khi còn nhỏ và tự khỏi ở tuổi thiếu niên. Tuy nhiên, một số trường hợp không khỏi hoàn toàn mà kéo dài tới khi trưởng thành. Bệnh thường tái phát thành từng đợt, khi có tác nhân kích thích như thay đổi thời tiết, môi trường khô hanh, căng thẳng, dị ứng với thuốc, thực phẩm, hóa chất, lông thú...

Viêm da cơ địa không chỉ gây tổn thương ngoài da mà còn liên quan đến rối loạn điều hòa miễn dịch, khiến bệnh khó điều trị dứt điểm. Hệ miễn dịch ở người có cơ địa dị ứng thường phản ứng quá mức với những yếu tố vô hại, tạo ra phản ứng viêm kéo dài tại da. Hàng rào bảo vệ da ở người mắc bệnh vốn đã yếu nên dễ bị kích ứng, khô, ngứa. Dùng thuốc ngắt quãng, chỉ dùng khi bệnh bùng phát, mà không duy trì dưỡng ẩm và tránh các tác nhân kích hoạt, khiến bệnh tái đi tái lại.

Bác sĩ Bình khám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Nếu viêm da cơ địa tái phát thường xuyên, bạn nên đến các cơ sở y tế có khoa Miễn dịch Lâm sàng để được các bác sĩ chỉ định thêm các xét nghiệm để đánh giá dị nguyên dị ứng như test lẩy da, định lượng IgE..., từ đó điều trị và phòng ngừa chính xác hơn. Ở mức độ vừa và nặng, nếu điều trị thông thường không hiệu quả, bạn có thể cần dùng đến các thuốc điều hòa miễn dịch hoặc sinh học theo chỉ định chuyên khoa.

Hiện chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn viêm da cơ địa. Do đó, bạn nên chủ động chăm sóc da để ngăn bệnh tái phát hoặc triệu chứng tăng nặng. Dùng kem dưỡng ẩm phù hợp, hạn chế xà phòng và sản phẩm chứa chất tẩy rửa mạnh, giảm tiếp xúc với dị nguyên, kiểm soát căng thẳng và ngủ đủ giấc, tập thể dục để duy trì sức khỏe tổng thể.

ThS.BS Lương Vũ Thanh Bình

Khoa Miễn dịch Lâm sàng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7