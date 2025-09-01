Xử trí thế nào khi dị ứng thức ăn trong dịp lễ?

Gia đình tôi đi du lịch dịp nghỉ lễ. Con trai tôi thi thoảng nổi mề đay sau bữa ăn. Nếu là dị ứng thức ăn thì cần xử trí thế nào? Dấu hiệu nào cần cấp cứu? (Mai Giang, TP HCM)

Trả lời:

Dị ứng thức ăn có thể biểu hiện đa dạng. Ở mức độ nhẹ, người bệnh thường nổi mẩn đỏ, ngứa, sưng môi. Trường hợp nặng hơn có thể tiêu chảy, phù mạch (sưng mắt, môi, lưỡi), khó thở, thở rít, tụt huyết áp, sốc phản vệ cần cấp cứu ngay. Người có cơ địa dị ứng, đặc biệt là trẻ bị viêm da cơ địa, ăn phải thực phẩm dễ gây dị ứng có thể làm bệnh bùng phát và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Dị ứng thức ăn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, nhất là khi ăn nhiều món lạ. Do đó, khi con bạn xuất hiện triệu chứng nghi ngờ, việc đầu tiên là ngừng ngay món ăn vừa sử dụng. Người bị dị ứng nhẹ có thể dùng thuốc kháng histamin theo chỉ định của bác sĩ.

Nếu khó thở, choáng váng, sưng lưỡi hoặc có dấu hiệu sốc phản vệ, cần gọi cấp cứu hoặc nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất. Nếu người bệnh đã được kê sẵn bút tiêm Adrenaline (EpiPen) nên tiêm ngay lập tức để kiểm soát tình trạng trước khi nhận được sự hỗ trợ y tế.

Để phòng ngừa dị ứng thức ăn, người có cơ địa dị ứng cần tìm hiểu kỹ thành phần món ăn trước khi dùng, tránh thực phẩm từng gây phản ứng, mang theo thuốc dự phòng và hạn chế bia rượu vì có thể khiến phản ứng dị ứng trầm trọng hơn.

TS.BS Nguyễn Phúc Tân,

Khoa Miễn dịch Lâm sàng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM