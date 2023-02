Vì sao sữa mẹ có vị lạ, mùi tanh?

Sữa mẹ xuất hiện mùi lạ có thể do dinh dưỡng, cách vệ sinh bầu vú hoặc bảo quản sữa không phù hợp, nên mẹ cần thay đổi để trẻ bú tốt.

Sữa mẹ là nguồn thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ. Thông thường, sữa mẹ không mùi, vị nhạt nên không khó để mẹ nhận biết sữa có mùi lạ. Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Duy Tùng - Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome, mẹ có thể theo dõi phản ứng của trẻ khi bú. Nếu bé biểu hiện khó chịu khi bú thì có thể sữa mẹ đang có mùi tanh hay chua bất thường.

Mẹ thử nếm vị sữa sau bảo quản, nếu có vị chua hay mùi hôi thì có thể sữa sắp bị hỏng. Sữa mẹ có mùi tanh cũng thường gặp trong trường hợp mẹ trữ đông sữa. Chẳng hạn như khi mẹ cấp đông hay rã đông quá nhanh, khiến các enzyme trong sữa bị "sốc nhiệt" và biến chất.

Nhiệt độ thấp của tủ lạnh khiến enzyme lipase trong sữa mẹ phá vỡ chuỗi chất béo và dinh dưỡng, gây nên mùi lạ, ngai ngái, đôi khi giống mùi xà phòng. Nếu rã đông đúng cách, mẹ vẫn có thể cho trẻ bú bình thường. Sữa bị hỏng sẽ có váng kèm mùi tanh khó chịu.

Bác sĩ Duy Tùng cho biết thêm, các loại thực phẩm mẹ ăn đều gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, mùi, vị của sữa mẹ. Sữa mẹ có mùi tanh có thể do mẹ ăn thức ăn có vị tanh như hải sản, hành, tỏi, hẹ, cà ri, gia vị có nguồn gốc thảo mộc... hoặc do uống dầu cá, thuốc kháng sinh, thực phẩm chức năng. Một số chị em gặp tình trạng sữa bị tanh do uống nước tại nguồn nước không đảm bảo, nước chưa đun sôi để nguội.

Bên cạnh đó, nếu mẹ không thường xuyên vệ sinh bầu ngực hoặc vệ sinh không đúng sẽ khiến ngực tích tụ cặn bẩn, gây mùi lạ và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Từ đó khiến sữa mẹ có mùi hôi.

Sữa mẹ có nguồn dinh dưỡng giúp con thông minh, trẻ tăng sức đề kháng. Ảnh: Freepik

Cách hạn chế mùi lạ của sữa mẹ

Trước và sau khi vắt sữa, mẹ cần vệ sinh sạch sẽ bầu ngực, núm vú, khử trùng thiết bị, dụng cụ hút sữa để ngăn chặn vi khuẩn xấu xâm nhập, làm sữa bị biến chất và mùi. Sau khi vắt sữa, mẹ nên kiểm tra, nếu có mùi tanh mẹ nên đổ bỏ.

Cách rã đông, hâm sữa đúng cũng giúp hạn chế mùi tanh. Mẹ có thể cho sữa vào máy hâm hoặc đun cách thủy bằng nước ấm khoảng 40 độ C. Mẹ không nên hâm sữa bằng nước sôi hoặc lò vi sóng vì có thể gây mất chất dinh dưỡng, đồng thời dễ làm trẻ bị bỏng khi bú.

Sau khi hâm sữa, mẹ có thể lắc nhẹ để phần chất béo bị phân tách trước đó hòa tan hoàn toàn vào sữa. Nếu trẻ không uống hết sữa sau khi rã đông, mẹ không nên tái trữ đông hoặc cho trẻ dùng lại.

Mẹ cần vệ sinh bầu ngực thường xuyên, đúng cách. Để bầu ngực không bị nhiễm khuẩn, mẹ nên rửa sạch tay và thiết bị hút sữa trước khi cho trẻ bú hoặc vắt sữa. Ngoài ra, chị em cần lưu ý không nên sử dụng xà phòng tắm chứa hương liệu, không để ngực tiếp xúc với chất tẩy rửa mạnh. Sữa mẹ có thể bị chảy rỉ ra áo lót, vì vậy mẹ cần thay áo thường xuyên để giữ ngực khô sạch, thông thoáng.

Mẹ hạn chế tiêu thụ đồ ăn nặng mùi, nhiều gia vị như các loại thảo mộc, tỏi, cà ri, thịt nướng, lẩu và nhóm đồ ăn nhiều dầu mỡ để tránh làm sữa mẹ có mùi tanh. Chị em sử dụng nguồn nước đảm bảo vệ sinh, nước đun sôi để nguội.

Để sữa mẹ thơm hơn, đặc sánh và có nhiều vi chất, mẹ nên tăng cường bổ sung thêm rau xanh, thực phẩm giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất như trái cây tươi, rau xanh và các loại ngũ cốc chưa qua tinh chế (gạo lứt, yến mạch, lúa mì nguyên cám, bánh mì nâu nguyên cám,...).

Ngoài ra, bác sĩ Duy Tùng khuyên, nếu phát hiện sữa mẹ có mùi vị khó chịu, tốt nhất mẹ nên đi khám để chuyên gia, bác sĩ tư vấn, giúp sữa có chất lượng tốt hơn để con bú khoẻ mạnh, phát triển.

Thư Nguyễn