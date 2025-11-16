Vì sao sốt sau chuyển phôi thụ tinh ống nghiệm?

Tôi chuyển phôi 7 ngày để thụ tinh ống nghiệm, có hiện tượng sốt 38,5 độ C, không kèm các triệu chứng khác thì có đáng lo không? (Ngọc An, Hà Nam)

Trả lời:

Sốt, nóng hoặc tăng thân nhiệt nhẹ sau chuyển phôi không hiếm gặp và cần được xác định đúng nguyên nhân để xử trí. Một số trường hợp là phản ứng sinh lý bình thường, không ảnh hưởng đến phôi phát triển. Nguyên nhân là sau chuyển phôi, cơ thể người phụ nữ chịu tác động mạnh mẽ của hormone, nhất là progesterone giúp niêm mạc tử cung dày lên và hỗ trợ phôi làm tổ. Progesterone thường khiến nhiệt độ cơ thể tăng nhẹ (khoảng 0,3-0,5 độ C), có cảm giác nóng bừng hoặc hơi sốt. Song một số trường hợp sốt có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng viêm nhiễm hoặc phản ứng phụ với thuốc.

Nếu thân nhiệt tăng nhẹ dưới 37,5 độ C, không kèm theo triệu chứng bất thường khác như đau bụng, ra máu, khí hư bất thường, ớn lạnh hay ho khan, người bệnh có thể tự theo dõi tại nhà. Không nên quá lo lắng khi sốt nhẹ sau chuyển phôi vì căng thẳng, lo âu quá mức có thể làm rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến khả năng làm tổ của phôi. Giữ tinh thần thư giãn, nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống lành mạnh và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ là yếu tố quan trọng nhất để quá trình chuyển phôi thành công.

Nếu sốt cao trên 38 độ C hoặc kèm đau vùng bụng dưới, khí hư có mùi, mệt mỏi nhiều kèm ho, sổ mũi, cần đến bệnh viện để được kiểm tra. Sốt cao kéo dài trên 38,5 độ C có thể ảnh hưởng đến chất lượng niêm mạc tử cung, làm giảm khả năng làm tổ của phôi. Bạn sốt 38,5 độ có thể đến bệnh viện để được bác sĩ đánh giá nguyên nhân.

Bác sĩ đang chuẩn bị chuyển phôi cho người bệnh. Ảnh minh họa: IVF Tâm Anh

Một số nguyên nhân thường gặp dẫn đến sốt sau chuyển phôi liên quan đến nội tiết, miễn dịch, bệnh truyền nhiễm hoặc nhiễm trùng...

Phản ứng nội tiết: Bổ sung hormone sau chuyển phôi (progesterone, estradiol) giúp duy trì môi trường tử cung ổn định, nhưng có thể gây cảm giác nóng người, mệt mỏi, dễ nhầm với sốt.

Phản ứng miễn dịch hoặc viêm nhiễm nhẹ: Sau khi phôi được đưa vào buồng tử cung, cơ thể có thể phản ứng như với "vật thể lạ", gây viêm nhẹ tại chỗ. Quá trình đặt thuốc âm đạo hoặc thủ thuật thực hiện không đúng cách đôi khi cũng khiến vùng kín bị kích ứng, gây viêm nhẹ và tăng thân nhiệt.

Cảm cúm hoặc nhiễm siêu vi: Cơ thể phụ nữ trong giai đoạn này thường nhạy cảm, sức đề kháng giảm. Người bệnh dễ mắc bệnh cảm cúm hoặc viêm họng, khiến thân nhiệt tăng.

Nhiễm trùng niệu - sinh dục: Đây là nguyên nhân cần lưu ý vì có thể ảnh hưởng đến kết quả chuyển phôi. Nhiễm trùng tiểu, viêm âm đạo, viêm nội mạc tử cung... có thể gây sốt, đau tức vùng hạ vị, khí hư bất thường. Nếu không được điều trị kịp thời, vi khuẩn có thể tác động đến môi trường tử cung, cản trở quá trình phôi làm tổ.

Bạn không nên tự ý dùng thuốc hạ sốt như paracetamol hay aspirin nếu chưa được bác sĩ chỉ định, điều trị cần dựa vào nguyên nhân cụ thể. Nếu do nội tiết, chỉ cần nghỉ ngơi, uống nhiều nước, giữ nhiệt độ phòng ổn định. Nếu nghi ngờ nhiễm khuẩn hay bệnh lý khác cần được xét nghiệm và điều trị phù hợp.

Hai tuần đầu sau chuyển phôi là giai đoạn "vàng" để phôi làm tổ nên bạn đặc biệt chú ý giữ ấm cơ thể, tránh tắm nước lạnh, không ngồi lâu trong phòng điều hòa. Uống đủ nước, ăn đầy đủ dinh dưỡng, nhất là nhóm thực phẩm giàu protein, vitamin C, kẽm, sắt giúp tăng đề kháng. Tránh tiếp xúc người đang mắc bệnh truyền nhiễm, đeo khẩu trang khi ra ngoài. Không tự ý dùng thuốc nếu xuất hiện sốt, ho, đau họng, nên liên hệ với bác sĩ điều trị để được hướng dẫn cụ thể. Người có tiền sử viêm gan, viêm họng, viêm phổi hoặc bệnh tự miễn nên thông báo cho bác sĩ từ trước để được theo dõi kỹ hơn do đây là nhóm có nguy cơ cao gặp phản ứng viêm sau chuyển phôi.

Ths.BS Nguyễn Lệ Thủy

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội