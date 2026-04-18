Vì sao polyp hình thành trên dây thanh?

Tôi khàn tiếng, hụt hơi kéo dài, bác sĩ chẩn đoán polyp dây thanh. Vì sao polyp lại phát triển trên dây thanh, điều trị thế nào? (Giang Trần, 27 tuổi, Cần Thơ)

Trả lời:

Polyp dây thanh là khối u lành tính ở dây thanh, kích thước to hoặc nhỏ, có cuống hoặc không. Rối loạn giọng nói thường là triệu chứng đầu tiên của polyp thanh quản. Bởi hai dây thanh không khép kín được, dẫn đến rung động không đều, gây khàn tiếng, giọng nói thay đổi.

Mức độ rối loạn giọng phụ thuộc kích thước polyp. Polyp càng to thì khoảng hở thanh môn khi phát âm càng rộng, gây khàn tiếng nhiều, hụt hơi khi nói.

Polyp hình thành ở dây thanh do niêm mạc tại đây bị kích thích và tổn thương kéo dài, dẫn đến phù nề và xuất huyết trong lớp đệm dây thanh (lamina propria). Đây là cấu trúc mô liên kết nằm giữa lớp biểu mô bề mặt và lớp cơ, có vai trò tạo rung động và dao động sóng niêm mạc. Theo thời gian, các tổn thương này không hồi phục mà tiến triển thành khối polyp.

Một số yếu tố làm tăng nguy cơ hình thành polyp dây thanh như viêm thanh quản mạn tính, thường xuyên nói nhiều và nói to, nói liên tục, hút thuốc lá, uống rượu bia, trào ngược dạ dày thực quản...

Bác sĩ Hằng đang nội soi họng cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Polyp dây thanh là bệnh lành tính, ít khi phát triển thành u ác tính song không tự biến mất. Polyp ở thanh quản với kích thước to có thể làm người bệnh khó thở.

Tùy tình trạng, polyp dây thanh có thể được điều trị nội khoa kết hợp hạn chế nói nhiều, tuân thủ lịch tái khám. Nếu điều trị nội khoa không cải thiện, gây mất tiếng, nuốt vướng hoặc khó thở, polyp kích thước lớn, bác sĩ sẽ cân nhắc phẫu thuật cắt polyp.

Hiện, phẫu thuật cắt polyp dây thanh được thực hiện bằng hệ thống nội soi vi phẫu thanh quản với hệ thống Karl Storz giúp bác sĩ quan sát rõ tổn thương, bóc tách chính xác, hạn chế xâm lấn, cầm máu tại chỗ. Thời gian thực hiện khoảng 30 phút.

Để phòng polyp dây thanh, mỗi người nên hạn chế nói to, nói liên tục. Nếu làm công việc cần nói thường xuyên nên để giọng nghỉ 5-10 phút, uống đủ nước để làm dịu thanh quản. Không hút thuốc, hạn chế cà phê, rượu bia, điều trị triệt để trào ngược dạ dày thực quản (nếu có), vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý cũng góp phần ngăn ngừa polyp.

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng

Trưởng khoa Tai Mũi Họng

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM