Tôi bị khàn tiếng kéo dài, đi khám phát hiện có khối polyp. Vì sao polyp dây thanh gây khàn tiếng, đau họng, điều trị ra sao? (Linh Phương, 34 tuổi, Khánh Hòa)

Trả lời:

Polyp dây thanh là khối u lành tính ở dây thanh, kích thước to hoặc nhỏ, có cuống hoặc không cuống. Polyp làm hai dây thanh không thể khép kín, rung động không đều, gây rối loạn giọng nói khiến người bệnh khàn giọng hay nói giọng yếu, thều thào, ngắt quãng...

Polyp càng lớn, khoảng hở thanh môn khi phát âm càng rộng khiến khàn nặng hơn. Khàn tiếng ban đầu chỉ xảy ra từng đợt, sau đó liên tục, nếu nặng có thể gây mất hẳn giọng. Mức độ khàn tiếng cũng tùy thuộc vào polyp dây thanh to hay nhỏ, ảnh hưởng của sóng niêm mạc và rung động dây thanh.

Polyp ở vị trí này có thể gây mất hơi, hụt hơi, nói đứt quãng. Với loại polyp có cuống, polyp có thể di động khi thanh môn đóng mở khi nói, người bệnh có dấu hiệu nuốt vướng, hắng giọng nhiều gây phù nề họng, giọng khàn đặc hơn.

Bạn nên đến bác sĩ Tai Mũi Họng để được kiểm tra tình trạng polyp. Nội soi thanh quản bằng ống mềm qua đường mũi hoặc ống cứng qua đường miệng giúp chẩn đoán polyp dây thanh. Nội soi hoạt nghiệm thanh quản, sử dụng nguồn sáng sợi quang học ghi lại hình ảnh hoạt động của dây thanh giúp bác sĩ khảo sát được hình thể, quan sát các tổn thương. Từ đó, bác sĩ phát hiện vấn đề bất thường ở dây thanh, phân biệt sơ bộ khả năng lành tính hay ác tính.

Bác sĩ Phát nội soi họng cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Polyp dây thanh đa phần lành tính, trường hợp polyp lớn có thể làm tắc nghẽn, khàn giọng kéo dài, nhất là người làm công việc cần nói nhiều. Khả năng polyp dây thanh tiến triển thành u ác tính (ung thư) thấp. Bệnh được điều trị nội khoa, hạn chế nói nhiều, nói to, theo dõi tái khám.

Khi polyp phát triển, khàn tiếng kéo dài, điều trị nội khoa không đáp ứng, khó khăn giao tiếp ảnh hưởng cuộc sống, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật cắt polyp dây thanh bằng phương pháp mổ nội soi vi phẫu dây thanh. Sau mổ ba tuần, người bệnh hồi phục giọng nói gần như bình thường.

Để phòng ngừa, mọi người nên hạn chế nói nhiều, nói lớn, la hét, hát liên tục. Bỏ hút thuốc, hạn chế caffeine, rượu bia. Bổ sung đủ nước, uống hai lít nước mỗi ngày, kiểm soát triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản. Nếu phải tiếp xúc với hóa chất độc hại, ô nhiễm, hãy sử dụng khẩu trang phòng hộ và vệ sinh mũi họng thường xuyên.

ThS.BS.CKI Trương Tấn Phát

Trưởng Đơn vị Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7