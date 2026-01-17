Vì sao phẫu thuật ung thư phổi?

Phẫu thuật có thể loại bỏ triệt căn khối u ung thư phổi, tăng cơ hội sống cho người bệnh, giảm nguy cơ tái phát.

TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết mục tiêu chính của phẫu thuật trong điều trị ung thư phổi là cắt bỏ hoàn toàn khối u nguyên phát, hạch bạch huyết di căn.

Với bệnh ở giai đoạn sớm, phương pháp điều trị đa mô thức như phẫu thuật kết hợp hóa trị, xạ trị được áp dụng để đạt hiệu quả chữa trị. Trong trường hợp ung thư phổi giai đoạn tiến triển hoặc tái phát, liệu pháp nhắm trúng đích và miễn dịch cũng có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh.

Phẫu thuật thường được chỉ định cho các khối u ung thư phổi không tế bào nhỏ ở giai đoạn I, II, IIIA, khi bệnh chưa di căn xa. Với ung thư phổi tế bào nhỏ, bác sĩ chỉ mổ khi khối u còn khu trú ở phổi và chưa có dấu hiệu di căn hạch hoặc di căn xa. Phẫu thuật chống chỉ định với những bệnh nhân có thể trạng yếu, đã di căn xa (giai đoạn IV), có tràn dịch màng phổi ác tính hoặc xâm lấn các cơ quan khác ở ngực, người mắc bệnh lý tim mạch hoặc hô hấp nặng, không thể gây mê.

Bác sĩ phẫu thuật ung thư phổi bằng robot Da Vinci Xi. Ảnh minh họa: Thanh Luận

Theo bác sĩ Dũng, hiện có nhiều kỹ thuật mổ ung thư phổi, bao gồm mổ mở thông thường, xâm lấn tối thiểu bằng nội soi hoặc có robot hỗ trợ. Mỗi phương pháp có ưu, nhược điểm riêng.

Phẫu thuật mở ngực Phẫu thuật nội soi Phẫu thuật robot Ưu điểm - Cho phép phẫu thuật viên quan sát và thao tác trực tiếp vào khu vực phẫu thuật - Ít xâm lấn, giảm đau sau mổ, sẹo mổ nhỏ - Giảm nguy cơ nhiễm trùng, biến chứng - Cánh tay robot được gắn camera 3D nhỏ cho hình ảnh 3D rõ nét - Cánh tay robot có khả năng xoay 540 độ mang lại sự linh hoạt, giúp bác sĩ dễ dàng thao tác tại những vùng mổ sâu, hẹp và khó tiếp cận - Độ chính xác cao, ít mất máu, giảm đau, giảm biến chứng - Nhanh xuất viện (1-2 ngày) Hạn chế - Xâm lấn nhiều, vết sẹo mổ dài, đau nhiều sau mổ, tăng nguy cơ mất máu, nhiễm trùng - Thời gian xuất viện lâu (5-7 ngày) - Khó thao tác tại những vùng phẫu thuật sâu, hẹp - Thời gian xuất viện trung bình (3-5 ngày) Yêu cầu trang thiết bị hiện đại và phẫu thuật viên được đào tạo chuyên sâu

Sau mổ, người bệnh cần tái khám thường xuyên, theo dõi các triệu chứng bất thường như khó thở kéo dài hoặc ngày càng nặng, đau ngực không giảm, sốt, ho ra máu hoặc sưng ở chân (dấu hiệu cục máu đông). Người bệnh nên thực hiện bài tập thở và phục hồi chức năng phổi. Chế độ ăn hợp lý, cân đối, tăng cường thực phẩm giàu protein, vitamin và khoáng chất để thúc đẩy lành vết thương. Tránh rượu, bia, thuốc lá, tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ hoặc yoga để tăng cường chức năng phổi.

Thời gian hồi phục của bệnh nhân phụ thuộc vào loại phẫu thuật, các yếu tố như tuổi tác, thể trạng, bệnh nền đi kèm và mức độ di căn của bệnh. Nếu có chế độ chăm sóc tốt, đa số người bệnh sau phẫu thuật ung thư phổi có thể trở lại các hoạt động sinh hoạt hàng ngày sau 1-2 tháng.

Thu Hà