Vì sao nên ăn rau xanh ít nhất hai bữa mỗi ngày?

Rau xanh chứa nhiều vitamin, chất xơ và hợp chất chống oxy hóa giúp tăng đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, khuyên mỗi người nên ăn rau xanh ít nhất hai bữa mỗi ngày bởi đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa

Rau xanh cung cấp chất xơ dồi dào giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, cân bằng hệ vi sinh đường ruột và giảm tích tụ độc tố. Một khẩu phần rau trung bình (khoảng 300 g) có 6-9 g chất xơ, tương đương 20-30% nhu cầu mỗi ngày. Nếu ăn rau ở cả hai bữa chính kết hợp trái cây, ngũ cốc nguyên cám và các loại đậu có thể đạt được lượng chất xơ khuyến nghị là 20-25 g mỗi ngày.

Cung cấp vitamin, khoáng chất thiết yếu

Rau xanh chứa nhiều vitamin C, K, folate, kali, magie, cùng chất chống oxy hóa như lutein, beta-caroten, flavonoid... giúp tăng cường miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa tế bào, bảo vệ tim mạch. Các loại rau lá xanh đậm như cải bó xôi, cải ngọt, rau muống, cải xoăn... còn bổ sung folate cần thiết cho quá trình tạo máu, phát triển tế bào, đặc biệt quan trọng với phụ nữ mang thai.

Giúp kiểm soát cân nặng và đường huyết

Rau xanh có mật độ năng lượng thấp nhưng giàu chất xơ, nước, giúp no nhanh mà không nạp nhiều calo. Thói quen bắt đầu bữa ăn bằng rau hoặc canh rau khiến người ăn giảm lượng cơm và thức ăn nhiều năng lượng, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Chất xơ trong rau làm chậm quá trình hấp thu tinh bột và chất béo, góp phần ổn định đường huyết, mỡ máu và giảm gánh nặng chuyển hóa cho người thừa cân, tiểu đường. Bổ sung các tinh chất thiên nhiên như GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ với thành phần policosanol thiên nhiên góp phần điều hòa mỡ máu, phòng ngừa bệnh tim mạch ở người bị tiểu đường.

Rau xanh giúp cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể mỗi ngày. Ảnh: Trọng Nghĩa

Giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính

Duy trì thói quen ăn ít nhất hai khẩu phần rau mỗi ngày giúp cơ thể dồi dào vitamin C, beta-caroten, folate, magie, kali, nhiều hợp chất chống oxy hóa tự nhiên. Những chất này bảo vệ thành mạch, điều hòa huyết áp, ổn định đường huyết, hỗ trợ hoạt động của tim và não. Nhờ khả năng giảm stress, tình trạng viêm mạn tính, rau xanh góp phần phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính thường gặp như bệnh tim mạch, đột quỵ, tiểu đường hay ung thư đại tràng.

Bác sĩ Duy Tùng khuyến nghị nên ăn rau trong cả hai bữa chính trưa và tối, nên ưu tiên luộc, hấp hoặc xào nhanh với ít dầu, tránh nấu quá kỹ vì dễ làm mất các loại vitamin tan trong nước như C và folate. Bổ sung thêm rau sống, rau trộn hoặc nước ép rau củ cũng là cách thay đổi khẩu vị lành mạnh. Người thường xuyên chán ăn, khó tiêu, táo bón, tăng cân không rõ nguyên nhân hoặc có chế độ ăn mất cân đối nên đi khám chuyên khoa dinh dưỡng để được bác sĩ tư vấn.

Trọng Nghĩa