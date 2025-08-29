Vì sao mờ mắt sau mổ thay đục thủy tinh thể?

Nhìn mờ sau phẫu thuật đục thủy tinh thể có thể do mắt chưa kịp thích nghi với thủy tinh thể nhân tạo, thấu kính bị lệch nhẹ hoặc xuất hiện biến chứng.

ThS.BS Tăng Ngọc Anh, Phó khoa Mắt, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết thông tin trên, thêm rằng phẫu thuật Phaco là phương pháp hiện đại giúp điều trị đục thủy tinh thể. Theo Viện Nhãn khoa Quốc gia Mỹ, khoảng 9 trên 10 người được cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể. Tuy nhiên, kết quả thực tế còn phụ thuộc vào tình trạng mắt trước mổ, các bệnh lý đi kèm và quá trình chăm sóc sau mổ.

Khám, đánh giá kỹ lưỡng trước mổ, bao gồm tình trạng thủy tinh thể, sức khỏe toàn bộ mắt và các bệnh lý đi kèm đóng vai trò quan trọng. Nhờ đó, bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị, loại thủy tinh thể nhân tạo thích hợp và đánh giá kết quả thị lực sau phẫu thuật chính xác hơn.

Theo bác sĩ Ngọc Anh, mắt mờ sau phẫu thuật Phaco có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau. Một trong những nguyên nhân thường gặp là phù giác mạc, chủ yếu do tổn thương tế bào nội mô - lớp tế bào có vai trò duy trì độ trong suốt của giác mạc bằng cách bơm và điều hòa thủy dịch. Tình trạng này có thể xảy ra nếu nội mô đã suy yếu sẵn trước mổ, hoặc bị tổn thương thêm do năng lượng siêu âm cao, thao tác kéo dài hoặc va chạm cơ học trong mổ.

Điều trị thường bao gồm thuốc kháng viêm, kết hợp thuốc nhỏ tăng trương lực để giảm phù. Với những trường hợp nhẹ, phù giác mạc thường cải thiện sau vài ngày đến vài tuần. Tuy nhiên, nếu số lượng nội mô quá thấp, phù giác mạc có thể trở thành mạn tính, ảnh hưởng lâu dài đến thị lực, khi đó có thể cần ghép nội mô giác mạc.

Bác sĩ phẫu thuật cho người bị đục thủy tinh thể. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Một biến chứng khác là phù hoàng điểm dạng nang, thường xuất hiện trong vòng 4-8 tuần sau phẫu thuật. Tình trạng này xảy ra do rối loạn hàng rào máu - võng mạc sau mổ, dẫn đến rò rỉ dịch, hình thành các nang nhỏ chứa dịch ở vùng hoàng điểm. Bệnh nhân có thể cảm thấy mờ mắt, méo hình, đặc biệt khi nhìn thẳng hoặc đọc chữ nhỏ.

Hầu hết các trường hợp phù hoàng điểm sau mổ đều đáp ứng tốt với điều trị nội khoa bằng thuốc kháng viêm, thị lực hồi phục sau vài tuần đến vài tháng. Tuy nhiên, nếu người bệnh có yếu tố nguy cơ cao như đái tháo đường, viêm màng bồ đào, phẫu thuật phức tạp hoặc rách bao sau, phù hoàng điểm có thể kéo dài hơn hoặc tái phát, cần theo dõi sát cũng như điều trị tích cực hơn.

Khúc xạ tồn lưu do đặt sai công suất thấu kính nội nhãn hoặc sẹo giác mạc cũng có thể khiến thị lực sau mổ không đạt được như kỳ vọng. Một số biến chứng ít gặp hơn nhưng cần lưu ý gồm tăng nhãn áp bong võng mạc, rách bao sau, hoặc rơi IOL (thủy tinh thể nhân tạo) vào buồng dịch kính. Những biến chứng này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực và cần can thiệp chuyên khoa kịp thời.

Sau phẫu thuật đục thủy tinh thể, người bệnh cần tái khám định kỳ để được theo dõi thị lực, kê thuốc nhỏ kháng sinh, kháng viêm và xử trí kịp thời nếu có bất thường. Trường hợp xuất hiện đục bao sau, biến chứng muộn hơn xảy ra sau vài tháng đến vài năm, gây mờ mắt trở lại thường áp dụng phương pháp dùng laser YAG để tạo đường quang học mới, giúp cải thiện thị lực mà không cần phẫu thuật lại.

Bác sĩ Ngọc Anh khuyến cáo người bệnh nên tuân thủ đúng hướng dẫn chăm sóc, dùng thuốc đầy đủ, tái khám đúng hẹn để đảm bảo thị lực phục hồi tối ưu và duy trì kết quả lâu dài. Đồng thời, cần nghỉ ngơi hợp lý, giữ tinh thần thoải mái để quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi hơn.

Nhật Thành