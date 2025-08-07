Thay thủy tinh thể nhân tạo phục hồi thị lực

TP HCMMắt phải ông Khánh, 46 tuổi, bị cườm khô nên nhìn mờ và cảm giác chói lóa như có chấm đen nhỏ phía trước, được bác sĩ thay thủy tinh thể nhân tạo.

TS.BS Đinh Trung Nghĩa, Phó giám đốc Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết mắt phải của ông Khánh bị đục thủy tinh thể (cườm khô) mức độ trung bình. Ông Khánh muốn phẫu thuật Phaco đặt kính đa tiêu phù hợp nhu cầu làm việc trên máy tính ở cự ly gần mà không cần đeo kính gọng.

Bác sĩ phẫu thuật thay thủy tinh thể cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiệp, Giám đốc Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, phẫu thuật đặt kính nội nhãn cho bệnh nhân. Tái khám sau hai tuần, thị lực mắt phải của ông Khánh đã cải thiện rõ rệt, không còn cảm giác chói lóa, mờ nhòe, chấm đen nhỏ cũng không còn xuất hiện.

Bác sĩ Nghĩa khuyên người bệnh giữ vệ sinh mắt, sinh hoạt điều độ và tránh để mắt phải làm việc quá sức trong vòng ba tháng giúp mắt ổn định mắt hoàn toàn và duy trì sức khỏe thị lực lâu dài. Khi có bất thường về mắt, người bệnh nên khám chuyên khoa để có thể điều trị kịp thời, không nên chủ quan khiến tình trạng tiến triển nặng, điều trị khó khăn.

Diệu Minh

*Tên người bệnh đã được thay đổi