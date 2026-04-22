Vì sao mí mắt sưng đau?

Mí mắt sưng đau có thể do nhiễm trùng, viêm bờ mi, lẹo, viêm kết mạc hoặc trường hợp nghiêm trọng như chấn thương.

Đau mí mắt có thể xảy ra ở mí trên, mí dưới, cả hai bên hoặc chỉ ở một bên. Xác định vị trí đau rất quan trọng vì có thể liên quan đến các bệnh lý khác nhau. Cơn đau có thể xuất hiện ở mí mắt, trong mắt hoặc vùng xung quanh, kèm theo các triệu chứng như sưng, đau khi chớp mắt hoặc đảo mắt, cảm giác cộm như có dị vật, đỏ mắt, ngứa, chảy dịch, khô mắt.

Mí mắt có thể đau do nhiều nguyên nhân khác nhau, từ yếu tố bên ngoài như chấn thương đến các vấn đề bên trong như bệnh tự miễn. Một số nguyên nhân có thể xử lý tại nhà nhưng cũng có trường hợp là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nghiêm trọng hơn như bệnh Graves (bệnh mắt do tuyến giáp), cần điều trị bằng thuốc kê đơn.

Nhiễm trùng và tắc nghẽn

Viêm là phản ứng khi cơ thể bị kích thích, nhiễm trùng hoặc tổn thương, gây đỏ, sưng và đau. Viêm bờ mi thường do vi khuẩn sẵn có trên da hay gặp ở người da dầu. Khi tuyến dầu ở mí mắt bị tắc, vùng này có thể đỏ, sưng, nóng rát.

Lẹo là một dạng nhiễm trùng do vi khuẩn, xuất hiện khi tuyến dầu bị tắc, tạo thành nốt sưng ở mí mắt, có thể nằm bên trong hoặc bên ngoài.

Viêm kết mạc (đau mắt đỏ) là bệnh do virus hoặc vi khuẩn gây ra. Khi mắc bệnh, mắt có thể đỏ, cộm, chảy nước mắt và nhạy cảm với ánh sáng. Nếu do virus, bệnh rất dễ lây lan, thường gây chảy nước mắt nhiều và dịch trong. Trường hợp do vi khuẩn, mắt có thể xuất hiện dịch vàng hoặc xanh, đặc hơn, đặc biệt rõ vào buổi sáng.

Dị ứng

Phát ban ở mí mắt khá phổ biến và có thể do phản ứng dị ứng hoặc bệnh tự miễn. Một dạng thường gặp là viêm da tiếp xúc, xảy ra khi da phản ứng với chất gây kích ứng, ví dụ như mỹ phẩm. Ngoài ra, viêm da cơ địa (eczema) liên quan đến hen suyễn, viêm mũi dị ứng và viêm da mạn tính, với các tác nhân như phấn hoa, nấm mốc, bụi hoặc lông thú cưng.

Chấn thương

Mí mắt là vùng rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Chấn thương có thể ảnh hưởng cả nhãn cầu hoặc tuyến lệ. Để đánh giá mức độ nghiêm trọng, người bệnh nên đi khám.

Khô mắt

Khô mắt là nguyên nhân thường gặp gây đau mí. Tình trạng này liên quan đến giảm tiết hoặc phân bố nước mắt, có thể do thiếu ngủ, môi trường (gió, bụi, điều hòa) hoặc lão hóa.

Bệnh Graves

Bệnh bệnh Graves là bệnh tự miễn gây cường giáp và có thể ảnh hưởng đến mắt, gây lồi mắt, sưng mí, khô mắt, nhìn đôi hoặc giảm thị lực.

Một số bệnh lý mắt nhẹ có thể cải thiện bằng biện pháp hỗ trợ. Ví dụ, chấn thương nhẹ có thể chườm lạnh ngắn để giảm sưng. Viêm kết mạc do virus thường tự khỏi và có thể giảm khó chịu bằng chườm mát. Lẹo mắt thường tự hết sau vài ngày và có thể chườm ấm để hỗ trợ.

Viêm kết mạc dị ứng thường được điều trị bằng thuốc kháng histamine hoặc thuốc ổn định tế bào mast, kết hợp nước mắt nhân tạo để giảm khô và kích ứng. Trường hợp nhiễm khuẩn có thể cần thuốc nhỏ mắt kháng sinh theo chỉ định bác sĩ.

Với bệnh mắt do Graves, điều trị tập trung vào kiểm soát tuyến giáp bằng thuốc kháng giáp, thuốc chẹn beta. Một số trường hợp nặng có thể cần corticosteroid để giảm viêm và sưng quanh mắt.

Bảo Bảo (Theo Verywell Health)