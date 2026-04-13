Vì sao mí mắt xuất hiện nốt sưng?

Mí mắt nổi nốt thường do lẹo, chắp hoặc mụn hạt kê, đa số là lành tính nhưng một số trường hợp ít gặp có thể là dấu hiệu ung thư da.

Khối nhỏ hoặc vùng sưng ở mí mắt là tình trạng khá phổ biến, có thể xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau, mỗi loại có đặc điểm và cách xử lý riêng. Dưới đây là những nguyên nhân thường gặp.

Lẹo

Lẹo là một trong những loại nốt ở mí mắt phổ biến nhất, có hình dạng giống như mụn xuất hiện ở chân lông mi. Lẹo hình thành khi vi khuẩn xâm nhập vào các tuyến dầu nằm bên trong mí mắt - nơi có chức năng bôi trơn mắt. Kết quả là một khối sưng đau, đôi khi chứa mủ. Yếu tố nguy cơ gồm không khử trùng kính áp tròng đúng cách, quên tẩy trang trước khi đi ngủ, không thay đồ trang điểm mắt sau 3 tháng sử dụng...

Chắp

Khối cứng dưới da có thể là chắp mi, thường do tắc tuyến dầu hoặc lẹo không lành. Chắp mi thường không đau và thường tự biến mất trong vòng khoảng một tháng. Một số cách giúp giảm nguy cơ bao gồm tẩy trang mắt trước khi ngủ, thay mỹ phẩm mắt mỗi 3 tháng, chườm ấm để cải thiện tiết dầu, rửa tay trước khi chạm vào mắt hoặc tháo kính áp tròng...

Mụn hạt kê

Mụn hạt kê là những nốt trắng nhỏ li ti dưới da, thường xuất hiện quanh mắt và không gây đau, do tế bào da chết bị mắc kẹt dưới da. Chúng có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu nhưng phổ biến là quanh mắt. Nguyên nhân có thể gồm sử dụng corticosteroid lâu dài, tổn thương da do chấn thương, phát ban hoặc ánh nắng.

Mụn hạt kê thường gặp ở trẻ sơ sinh nhưng có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Các yếu tố nguy cơ khác bao gồm một số bệnh da (như gàu), sử dụng mỹ phẩm dạng dầu, thiếu ngủ và dùng các sản phẩm chăm sóc da gây bít tắc lỗ chân lông.

Khối u ung thư da

Khối u chảy máu hoặc không biến mất sau điều trị có thể là ung thư da. Khối này thường có màu vàng nhạt, không đau. U ác tính có thể rỉ dịch, phát triển chậm và ảnh hưởng đến thị lực, có thể xuất hiện ở cả mí trên lẫn mí dưới.

Một trong những nguyên nhân phổ biến là tiếp xúc tia cực tím (UV) mà không được bảo vệ. Khi chỉ số UV từ 3 trở lên, nên hạn chế ra nắng, ở trong bóng râm, dùng kem chống nắng SPF từ 30 trở lên, đeo kính râm và đội mũ rộng vành.

Ngoài ra, cần giữ vệ sinh vùng mắt, làm sạch dầu thừa, dùng sản phẩm phù hợp và rửa tay trước khi chạm vào mặt. Phần lớn các nốt sưng ở mí mắt là lành tính và có thể tự khỏi, nhưng cần đi khám nếu nốt to dần, gây đau hoặc không cải thiện sau hai tuần. Đặc biệt chú ý nếu có dấu hiệu đỏ mắt, chảy mủ hoặc máu, nhạy sáng, thay đổi thị lực, sốt hoặc tái phát nhiều lần.

Bảo Bảo (Theo Health)