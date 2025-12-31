Vì sao mắt trũng sâu?

Lão hóa, chấn thương vùng mắt và thiếu ngủ là những nguyên nhân phổ biến khiến hốc mắt bị lõm sâu hơn bình thường.

Mắt trũng còn gọi là chứng lõm mắt, xảy ra khi vùng dưới mí mắt trông tối và sâu hơn bình thường. Các triệu chứng đi kèm có thể gồm quầng thâm, mắt trông mệt mỏi, mí mắt trên sụp hoặc bị kéo ra sau quá mức, khô mắt, và nhìn đôi nếu nguyên nhân là gãy xương mắt. Một số yếu tố phổ biến gây mắt trũng sâu bao gồm lão hóa, thiếu ngủ và chấn thương vùng mắt.

Lão hóa

Khi tuổi tác tăng, lượng mỡ quanh hốc mắt có thể giảm và nhão, tạo ra các khoảng trống khiến mắt trông lõm sâu hơn. Đồng thời, da dưới mí mắt trở nên mỏng và sẫm màu hơn, góp phần làm tình trạng lõm mắt rõ hơn.

Chấn thương mắt

Mắt lõm cũng có thể xảy ra sau các chấn thương như tai nạn giao thông, ngã hoặc va chạm khi chơi thể thao (ví dụ bóng đập gần mắt). Bình thường hốc mắt bảo vệ mắt, nhưng sau chấn thương, thể tích hốc mắt có thể bị thay đổi, các cơ, mỡ và mô xung quanh dịch chuyển, khiến mắt lõm. Tùy mức độ tổn thương, triệu chứng có thể xuất hiện trong vòng hai tuần, nhưng đôi khi phải vài tháng mới nhận thấy rõ.

Thiếu ngủ

Thiếu ngủ cũng có thể khiến mắt trũng. Khi không ngủ đủ giấc, da dưới mắt thường sẫm màu hơn, mí mắt có thể sưng hoặc trông sụp xuống. Ngoài ra, mắt cũng có thể đỏ và khô hơn bình thường, là những dấu hiệu đi kèm thường gặp.

Thuốc

Một số loại thuốc có thể gây hiện tượng mắt trũng như thuốc điều trị bệnh lý về mắt, thuốc kháng virus hoặc các thuốc ảnh hưởng đến giấc ngủ. Tác dụng phụ của các thuốc này có thể làm mắt trông mệt mỏi, mí mắt sụp.

Giảm cân đột ngột

Khi cân nặng giảm nhanh, lượng mỡ trên cơ thể, bao gồm cả khuôn mặt, cũng giảm. Sự mất mỡ ở vùng mặt có thể làm mạch máu quanh mắt hiện rõ hơn, khiến mắt trông sâu và lõm hơn.

Thiếu nước

Thiếu nước có thể khiến mắt trũng, đặc biệt ở trẻ em, do trẻ dễ mất nước khi mắc các bệnh tiêu chảy hoặc nôn mửa. Nếu mắt của trẻ trũng sâu kèm theo các triệu chứng như khát nước nhiều, ít nước tiểu, miệng khô, lờ đờ hoặc phản ứng chậm, cần đi khám sớm vì có thể là dấu hiệu mất nước nghiêm trọng.

Ngủ đủ giấc và uống đủ nước trong ngày giúp giảm mắt trũng. Bỏ thuốc lá, dùng kem dưỡng ẩm cho vùng da dưới mắt và chườm khăn lạnh cũng có tác dụng giảm sưng viêm và cải thiện vẻ ngoài mắt. Phẫu thuật là phương pháp hiệu quả để khắc phục mắt trũng do chấn thương, đồng thời cải thiện tình trạng nhìn đôi. Bác sĩ có thể chỉ định thuốc sau chấn thương để ngăn ngừa nhiễm trùng và giảm sưng tấy.

Theo Very Well Health, Healthline