Vì sao mắt trẻ sơ sinh hay có ghèn?

Ghèn mắt ở trẻ sơ sinh khá phổ biến, thường do tắc ống dẫn lệ, viêm kết mạc hoặc kích ứng hóa chất.

Ghèn mắt là chất dịch dính, màu vàng, có thể đóng vảy, đôi khi khiến mắt bị dính lại, khó mở. Tình trạng này có thể xuất hiện tạm thời chẳng hạn ở người lớn khi vừa ngủ dậy vào buổi sáng. Dưới đây là một số nguyên nhân gây ghèn mắt phổ biến ở trẻ sơ sinh.

Tắc ống dẫn lệ

Nước mắt được tạo ra ở tuyến lệ, nằm phía trên mắt. Chất lỏng này giúp làm sạch và bôi trơn bề mặt mắt. Khi chớp mắt, mí mắt sẽ đẩy nước mắt vào các ống dẫn lệ và thoát xuống mũi. Nếu ống dẫn lệ bị tắc, nước mắt không thể thoát đi khiến mắt chảy nhiều nước kèm theo dịch nhầy dính ở khóe mắt.

Ghèn mắt do tắc ống dẫn lệ khá phổ biến ở trẻ sơ sinh. Một số trẻ sơ sinh có ống dẫn lệ chưa phát triển hoàn chỉnh khi chào đời. Tình trạng tắc thường xảy ra ở một mắt, nhưng đôi khi cũng có thể ở cả hai mắt.

Phần lớn trường hợp sẽ tự cải thiện theo thời gian. Tuy nhiên, nếu ghèn đi kèm các triệu chứng ở vùng mắt như sưng hoặc đau, đó có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng hoặc vấn đề về mắt. Khi đó, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám.

Viêm kết mạc

Ghèn mắt ở trẻ sơ sinh đôi khi là dấu hiệu của viêm kết mạc (đau mắt đỏ) - tình trạng viêm lớp màng mỏng bảo vệ phía trước mắt. Khác với tắc ống dẫn lệ, viêm kết mạc thường khiến lòng trắng của mắt bị đỏ. Tùy loại viêm kết mạc, triệu chứng có thể xuất hiện khoảng 1-12 ngày sau khi sinh.

Các dấu hiệu có thể gồm mắt đổ ghèn hoặc có dịch, mí mắt sưng hoặc nhạy cảm, đôi khi đổi màu da, mắt đỏ, kích ứng... Viêm kết mạc ở trẻ sơ sinh có thể xảy ra cùng với tắc ống dẫn lệ. Ngoài ra, trẻ cũng có thể nhiễm vi khuẩn hoặc virus từ mẹ trong quá trình sinh, dẫn đến viêm kết mạc.

Kích ứng hóa chất

Kích ứng hóa chất cũng có thể gây viêm kết mạc ở trẻ sơ sinh. Một số trẻ có thể được nhỏ thuốc hoặc bôi thuốc mỡ vào mắt trong vòng 2-3 giờ sau sinh để phòng nhiễm trùng. Tuy nhiên, thuốc này đôi khi có thể gây kích ứng và xuất hiện các triệu chứng giống viêm kết mạc. Viêm kết mạc do hóa chất thường kéo dài khoảng 24-36 giờ.

Ghèn mắt do tắc ống dẫn lệ ở trẻ thường tự giảm khi trẻ khoảng một tuổi. Tuy nhiên, gió, thời tiết lạnh hoặc ánh nắng mạnh có thể làm triệu chứng nặng hơn nên cần bảo vệ mắt trẻ. Cha mẹ có thể làm sạch ghèn tại nhà bằng cách rửa tay sạch, dùng bông hoặc khăn mềm nhúng nước ấm lau nhẹ khóe mắt; nếu cả hai mắt đều có ghèn nên dùng bông riêng cho từng mắt.

Bác sĩ cũng có thể hướng dẫn massage nhẹ vùng ống dẫn lệ 2-3 lần mỗi ngày để hỗ trợ thông ống. Nếu vùng hai bên mũi đỏ hoặc sưng, cần ngừng massage và đưa trẻ đi khám.

Bảo Bảo (Theo WebMD, Medical News Today)