7 nguyên nhân khiến mắt đổ ghèn

Giấc ngủ, viêm kết mạc, nhiễm trùng mắt và dị ứng đều có thể khiến mắt xuất hiện ghèn.

Mắt có ghèn là tình trạng xuất hiện dịch tiết dính hoặc khô cứng ở khóe mắt, bờ mi. Đây thường là dấu hiệu của viêm nhiễm hoặc dị ứng tại mắt. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Giấc ngủ

Khi ngủ, mắt không chớp nên dịch tiết tích tụ ở khóe mắt và dọc theo hàng mi, tạo thành lớp ghèn, dễ nhận thấy khi thức dậy. Ghèn có thể khô cứng, dính, ẩm hoặc ướt.

Tắc ống lệ

Tắc ống lệ là nguyên nhân phổ biến khác, hay gặp ở trẻ sơ sinh song có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Khi tuyến lệ hoạt động bình thường nhưng nước mắt không thoát được sẽ gây chảy nước mắt nhiều, đỏ mắt và ghèn dính, thường có màu vàng hoặc vàng xanh.

Viêm kết mạc dị ứng

Kết mạc là lớp mô mỏng bao phủ lòng trắng mắt và mặt trong mí mắt. Khi lớp này bị viêm hoặc sưng do các tác nhân gây dị ứng như lông thú cưng, nấm mốc, mạt bụi dẫn đến viêm kết mạc dị ứng. Tình trạng này có thể gây các triệu chứng điển hình như ngứa dữ dội, chảy nước mắt, mí mắt sưng và dịch tiết trong, loãng kèm đóng ghèn.

Khô mắt

Khô mắt rất phổ biến, có khả năng gây ra các sợi nhầy đóng ghèn trong hoặc quanh mắt. Người mắc cũng có thể cảm thấy nóng rát, châm chích, nhìn mờ, cộm xốn và đỏ mắt. Đeo kính áp tròng thường gây khó chịu khi bị khô mắt.

Viêm kết mạc do vi khuẩn

Triệu chứng chính của viêm kết mạc (đau mắt đỏ) do vi khuẩn là đỏ mắt đôi khi có ghèn, ngứa và đau. Chườm lạnh và dùng nước mắt nhân tạo giúp giảm viêm và khô mắt do đau mắt đỏ. Người bệnh cần ngưng đeo kính áp tròng cho đến khi các triệu chứng đau mắt đỏ hoàn toàn biến mất. Đi khám chuyên khoa mắt nếu các triệu chứng kéo dài quá 7 ngày hoặc nếu xuất hiện đau mắt dữ dội, nhìn mờ, hay nhạy cảm với ánh sáng.

Viêm bờ mi

Viêm bờ mi là bệnh lý không lây khiến mí mắt bị viêm, đỏ và ngứa. Bệnh gây vảy, ghèn bám trên lông mi và làm mắt khô. Tình trạng này có thể cấp tính (ngắn hạn) hoặc mạn tính (kéo dài), thường cần kiểm soát lâu dài bằng cách vệ sinh mí mắt hằng ngày.

Loét giác mạc

Loét giác mạc thường do nhiễm trùng mắt nhưng khô mắt nặng cũng có thể là nguyên nhân. Triệu chứng gồm mủ, ghèn nhiều, sợ ánh sáng, đỏ mắt, đau dữ dội và chảy nước mắt.

Dù ghèn mắt có thể là hiện tượng bình thường song trong một số trường hợp có thể là dấu hiệu bệnh lý cần điều trị. Một số biện pháp tự chăm sóc giúp làm sạch và giảm ghèn mắt bao gồm chườm ấm và vệ sinh mí mắt. Chườm ấm hoặc đặt khăn ấm lên mí mắt và lông mi, sau đó nhẹ nhàng xoa để làm mềm ghèn. Vệ sinh mí mắt hằng ngày bằng nước hoặc dung dịch vệ sinh mắt cũng góp phần loại bỏ ghèn.

Để giảm nguy cơ, mỗi người cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước để phòng viêm kết mạc do vi khuẩn. Nên vệ sinh mí mắt hằng ngày bằng nước, nhất là khi thường xuyên bị viêm bờ mi hoặc tái phát ghèn.

Bảo Bảo (Theo Health)