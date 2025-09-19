Vì sao lông mi rụng nhiều?

Lông mi có thể rụng nhiều do kích ứng, nhiễm trùng, viêm bờ mi hoặc trong một số trường hợp do thiếu chất dinh dưỡng.

Lông mi trải qua một chu kỳ tăng trưởng bao gồm ba giai đoạn riêng biệt, anagen (tăng trưởng), catagen (thoái hóa) và telogen (nghỉ ngơi). Giai đoạn một, lông mi bắt đầu mọc, mỗi sợi mọc với tốc độ khoảng 0,12-0,14 mm mỗi ngày, đạt chiều dài trung bình khoảng 12 mm. Giai đoạn này có thể mất trung bình 4-10 tuần. Ở giai đoạn thoái hóa, lông mi đã phát triển hoàn chỉnh, cuối cùng sẽ rụng. Toàn bộ vòng đời của một sợi lông mi có thể mất gần một năm, thay đổi tùy theo nhiều yếu tố.

Lông mi rụng tự nhiên giống như tóc nhưng cũng có những nguyên nhân khác gây ra.

Chứng rụng tóc từng mảng: Không chỉ bao gồm tóc mà lông ở các bộ phận khác trên cơ thể cũng có thể rụng nhiều do bệnh tự miễn mạn tính hoặc cấp tính. Các trường hợp cấp tính có thể do yếu tố gây căng thẳng như phẫu thuật, bệnh tật và thiếu máu, song lông mi sẽ mọc lại. Ở người bị rụng tóc từng vùng mạn tính hoặc lâu dài, lông mi có thể rụng vĩnh viễn hoặc mọc lại với tốc độ chậm hơn. Cắt lông mi không làm tổn thương nang lông nên chúng sẽ mọc lại.

Kích ứng: Dị ứng với mỹ phẩm và các sản phẩm làm đẹp khác gây kích ứng dẫn đến rụng lông mi. Ngừng sử dụng sản phẩm ngay nếu nghi ngờ chúng là tác nhân gây kích ứng quanh mắt.

Nhiễm trùng: Nhiễm trùng cũng có khả năng gây kích ứng và rụng lông mi.

Viêm bờ mi: Đây là tình trạng viêm các tuyến dầu của lông mi. Các triệu chứng bao gồm sưng, đỏ mí mắt, gây rụng lông mi.

Tác động của lông mi giả: Lông mi giả được giữ cố định bằng keo có thể làm rụng lông mi tự nhiên khi tháo ra.

Bệnh tâm thần: Trichotillomania là tình trạng tâm lý khiến người mắc tự nhổ lông mi để đối phó với căng thẳng.

Rối loạn tuyến giáp: Người mắc vấn đề về tuyến giáp có thể bị rụng tóc, lông.

Ung thư da: Ung thư không phải là nguyên nhân gây rụng lông mi, nhưng trong một số trường hợp ít gặp, nó có thể là triệu chứng của ung thư mí mắt.

Thuốc: Một số loại thuốc có thể gây ra tác dụng phụ không mong muốn như rụng tóc và rụng lông mi. Đây cũng là tác dụng phụ thường gặp của hóa trị.

Thiếu chất: Rụng mi cũng có thể xảy ra do thiếu hụt dinh dưỡng. Bổ sung các dưỡng chất thiếu hụt đó có thể giúp ngăn ngừa rụng tóc hoặc rụng mi thêm.

Các triệu chứng rụng lông mi cần đi khám bao gồm:

Rụng ở cả hai mí mắt hoặc rụng quá nhiều, kéo dài

Kèm theo rụng lông ở những nơi khác

Rụng lông mi kèm theo những thay đổi về da

Mất thị lực, kích ứng hoặc khó chịu quanh mắt

Tổn thương nang lông hoặc tốc độ mọc lại chậm

Học viện Nhãn khoa Mỹ khuyến cáo nên duy trì vệ sinh tốt để ngăn ngừa rụng lông mi. Điều này bao gồm rửa mặt mỗi ngày, sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm có tính dịu nhẹ, không gây kích ứng da và tránh sử dụng kem dưỡng ẩm quanh mắt. Mọi người nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh với trái cây, rau củ và thực phẩm giàu protein.

Không chà xát hoặc kéo lông mi. Lông mi sẽ tự mọc lại nếu tổn thương nhỏ như vô tình nhổ lông mi hoặc chấn thương nhỏ ở mí mắt. Tuy nhiên, nhổ có thể khiến lông mi mọc lại chậm hơn.

Bảo Bảo (Theo Very Well Health)