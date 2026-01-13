Vì sao lệch vách ngăn mũi?

Tôi thường xuyên nghẹt mũi, chảy nước mũi, bác sĩ chẩn đoán lệch vách ngăn. Bệnh này do đâu, điều trị ra sao, cần mổ không? (Linh Trang, 25 tuổi, Cần Thơ)

Trả lời

Lệch vách ngăn mũi là tình trạng vách ngăn mũi bị lệch đáng kể sang một bên, làm cho đường dẫn không khí một bên mũi nhỏ hơn bên còn lại. Tỷ lệ hẹp vách ngăn mũi bình thường không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, nếu lệch nghiêm trọng có thể gây khó thở.

Dấu hiệu của lệch vách ngăn là nghẹt, chảy nước mũi, viêm mũi xoang thường xuyên, đau đầu... Bệnh xảy ra do nhiều nguyên nhân gồm bẩm sinh hoặc lão hóa làm thay đổi cấu trúc mũi theo thời gian, chấn thương mũi (tai nạn, va đập, chấn thương thể thao, tác động mạnh vào mũi). Viêm nhiễm mạn tính như viêm mũi dị ứng, viêm xoang kéo dài kèm theo thói quen ngoáy mũi thường xuyên trong giai đoạn vách ngăn chưa phát triển hoàn chỉnh, cũng có thể dẫn đến tình trạng này. Phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi có can thiệp vách ngăn mũi cũng có thể gây lệch vách ngăn.

Bác sĩ Tú đang nội soi mũi cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Điều trị phụ thuộc vào mức độ lệch và mức độ ảnh hưởng đến sinh hoạt. Trường hợp lệch nhẹ, triệu chứng chưa nhiều, bác sĩ thường chỉ định điều trị nội khoa bằng thuốc nhằm giảm phù nề niêm mạc và cải thiện triệu chứng. Khi điều trị nội khoa kém đáp ứng, bác sĩ cân nhắc chỉ định phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn.

Phẫu thuật chỉnh hình khi vách ngăn lệch nhiều, gây nghẹt mũi kéo dài, viêm xoang tái diễn, đau đầu thường xuyên, chảy máu mũi hoặc ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng cuộc sống. Đây là phẫu thuật tương đối an toàn, giảm các triệu chứng lâu dài.

Nếu triệu chứng nghẹt mũi, chảy nước mũi thường xuyên, bạn nên tái khám chuyên khoa Tai Mũi Họng, nội soi mũi xoang để bác sĩ tư vấn, đánh giá chính xác mức độ lệch vách ngăn và điều trị phù hợp.

BS.CKI Lê Quốc Tú

Chuyên khoa Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7