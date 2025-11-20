Vì sao không thức khuya vẫn thâm mắt, sạm da?

Gần đây da tôi thâm sạm, xuất hiện nhiều nám vùng má, quầng mắt đậm màu. Tôi không thức khuya cũng không căng thẳng vì sao lại gặp tình trạng này? (Thu Hà, 35 tuổi, Lâm Đồng)

Trả lời:

Những biểu hiện như thâm sạm da, nám má và quầng thâm mắt đậm màu không chỉ liên quan đến thức khuya hay căng thẳng, mà còn là kết quả của lão hóa nội sinh và tác động ngoại sinh lên da theo thời gian. Đây là tình trạng thường gặp ngay cả khi bạn duy trì lối sống lành mạnh.

Từ sau tuổi 30, da bắt đầu giảm dần collagen, elastin và hyaluronic axit (HA) - những thành phần giúp da căng mịn và đàn hồi. Khi các thành phần này suy giảm, làn da trở nên mỏng và dễ lộ mạch máu, khiến cho quầng thâm mắt sậm màu hơn. Ngoài ra, chu trình tái tạo tế bào chậm lại khiến melanin tích tụ, dễ hình thành nám và sạm da vùng má. Sự lưu thông máu ở da kém dần, làm vùng mắt sạm màu, trông thiếu sức sống.

Ngay cả khi bạn không ra nắng trực tiếp, da vẫn chịu tác động từ tia UV xuyên cửa kính và ánh sáng xanh từ điện thoại hay máy tính, kích thích sản xuất melanin, làm da sạm màu. Môi trường ô nhiễm, bụi mịn làm tăng stress oxy hóa, thúc đẩy tình trạng rám má nặng hơn. Bên cạnh đó, một số thói quen sinh hoạt cũng góp phần làm da kém tươi trẻ, bao gồm chế độ ăn thiếu cân bằng, uống ít nước, hàng rào bảo vệ da suy yếu, thiếu ngủ kéo dài làm giảm tuần hoàn vùng mắt, quầng thâm trở nên rõ hơn.

Bác sĩ Trí kiểm tra tình trạng da cho người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Các dấu hiệu như nám, thâm mắt, nếp nhăn nhỏ hay da chùng nhẹ thường không xuất phát từ một nguyên nhân đơn lẻ mà là sự cộng hưởng của lão hóa nội sinh và các tác động ngoại sinh tích tụ lâu ngày. Lối sống lành mạnh chỉ có tác dụng làm chậm thêm tiến trình lão hóa và cải thiện được một phần nhỏ tình trạng vốn có, không thể điều trị hoặc đảo ngược các biểu hiện như nám, sạm hay nếp nhăn đã hình thành. Để có thể vừa kiểm soát tiến trình lão hóa vừa điều trị các vấn đề da hiện tại, cần áp dụng một phác đồ cá nhân hóa kết hợp giữa chăm sóc da tại nhà và các can thiệp y khoa như laser, tiêm vi điểm, sóng RF...

Với vùng mắt thâm sạm, da nám và không đều màu, bác sĩ có thể chỉ định laser Pico để phá vỡ các hạt sắc tố nằm sâu trong da mà không gây tổn thương mô lành xung quanh. Song song, peel sáng da giúp loại bỏ lớp tế bào sừng xỉn màu trên bề mặt, kết hợp điện di tinh chất để đưa các hoạt chất ức chế melanin vào trong da, từ đó hỗ trợ làm sáng da và cải thiện sắc tố hiệu quả hơn. Tiêm vi điểm HA liều thấp giúp tăng độ ẩm, giảm độ đậm của quầng thâm mắt, mang lại vẻ tươi tắn và tràn đầy sức sống hơn.

Ngay khi nhận thấy làn da xuất hiện nám, sạm lan rộng, quầng thâm kéo dài, nếp nhăn hoặc vùng da chùng nhão sớm, bạn nên đến các bệnh viện có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để được xác định đúng nguyên nhân và can thiệp kịp thời.

ThS.BS Huỳnh Công Trí

Đơn vị Da liễu – Thẩm mỹ Da

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7