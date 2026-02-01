Vì sao khô mắt khi thức dậy?

Khô mắt khi thức dậy buổi sáng thường do hở mi khi ngủ, chất lượng nước mắt kém, không đủ khả năng bôi trơn, dị ứng.

Khô mắt xảy ra khi lượng nước mắt tiết ra không đủ hoặc bay hơi quá nhanh, gây khó chịu, đau nhẹ, đỏ mắt và cảm giác rát, bỏng. Dưới đây là một số nguyên nhân có thể dẫn đến khô mắt khi ngủ dậy.

Giảm tiết nước mắt

Các tuyến quanh mi mắt có nhiệm vụ tiết nước mắt. Giảm tiết nước mắt có thể do tuổi tác (phổ biến ở người trên 65 tuổi), mắc bệnh lý như viêm bờ mi, bệnh tuyến giáp, đái tháo đường, viêm khớp dạng thấp, hội chứng Sjögren... Một số thuốc như thuốc thông mũi, kháng histamine, thuốc chống trầm cảm, thuốc hạ huyết áp cũng có thể gây tác dụng phụ giảm tiết nước mắt, gây khô khi ngủ dậy.

Dị ứng

Dị ứng có thể gây khô, ngứa, rát mắt. Nếu triệu chứng chủ yếu xuất hiện vào buổi sáng, có thể do dị nguyên trong môi trường ngủ như mạt bụi, nấm mốc, lông thú cưng, sản phẩm chăm sóc da dùng trước khi ngủ... Dị ứng kéo dài có thể làm tổn thương bề mặt nhãn cầu, gây hoặc làm nặng thêm khô mắt.

Kính áp tròng

Đeo kính áp tròng, đặc biệt là ngủ qua đêm, có thể làm khô mắt. Hiệp hội Nhãn khoa Mỹ khuyến cáo mọi người không đeo kính áp tròng khi ngủ, trừ khi có chỉ định đặc biệt từ bác sĩ nhãn khoa.

Hở mi khi ngủ

Ngủ mở mắt, trong y khoa gọi là chứng hở mi khi ngủ. Đây là tình trạng không khép kín hoàn toàn mi mắt trong lúc ngủ, thường do yếu dây thần kinh số 7 (dây thần kinh mặt). Nguyên nhân của hở mi có thể bao gồm chấn thương sọ hoặc hàm, tổn thương động mạch nuôi dây thần kinh mặt, liệt Bell (yếu cơ mặt tạm thời, đột ngột), chất lượng giấc ngủ kém...

Chất lượng nước mắt kém

Chớp mắt khi thức và nhắm mắt khi ngủ đều rất quan trọng đối với sức khỏe mắt. Chớp mắt giúp dàn đều nước mắt trên bề mặt mắt, còn khép mí khi ngủ tạo một lớp nước mắt mỏng bao phủ nhãn cầu, duy trì độ ẩm cần thiết cho các tế bào mắt hoạt động bình thường.

Nước mắt gồm 3 lớp: lớp nước có vai trò giữ ẩm cho mắt, lớp dầu hạn chế bay hơi nước, lớp nhầy giúp nước mắt trải đều trên bề mặt mắt. Thiếu hoặc rối loạn bất kỳ lớp nào đều làm giảm chất lượng nước mắt, gây khô mắt khi thức dậy.

Viêm giác mạc - kết mạc khô là nguyên nhân thường gặp gây giảm chất lượng nước mắt, xảy ra do thiếu thành phần nước trong nước mắt.

Cách khắc phục khô mắt buổi sáng

Các phương pháp điều trị có thể được bác sĩ chỉ định bao gồm nước mắt nhân tạo (không kê đơn), thuốc mỡ hoặc gel bôi mắt khi ngủ, bít điểm lệ (đóng ống dẫn lưu nước mắt), liệu pháp xung nhiệt để thông tuyến dầu bị tắc, thuốc kích thích tiết nước mắt, kháng sinh giảm viêm tuyến tiết dầu.

Bảo Bảo (Theo Healthline)