Tại sao ngủ mà vẫn mở mắt?

Mở mắt khi ngủ thường do các vấn đề liên quan đến dây thần kinh, cơ mặt, khiến mí mắt khó khép kín hoàn toàn.

Ngủ mở mắt, trong y khoa gọi là chứng hở mi khi ngủ (nocturnal lagophthalmos), xảy ra khi một hoặc cả hai mắt không nhắm kín hoàn toàn lúc ngủ. Do mắt không được che kín, bề mặt mắt dễ bị khô, gây khó chịu. Người gặp tình trạng này có thể cảm thấy mắt cộm như có cát, nóng rát hoặc kích ứng, đỏ mắt, nhìn mờ và nhạy cảm hơn với ánh sáng.

Chớp mắt khi thức và nhắm mắt khi ngủ đều rất quan trọng đối với sức khỏe mắt. Chớp mắt giúp dàn đều nước mắt trên bề mặt mắt, còn khép mí khi ngủ tạo một lớp nước mắt mỏng bao phủ nhãn cầu, duy trì độ ẩm cần thiết cho các tế bào mắt hoạt động bình thường. Nước mắt cũng có tác dụng rửa trôi bụi bẩn và dị vật. Khi mắt không được bôi trơn đầy đủ, bề mặt mắt dễ bị trầy xước hoặc tổn thương. Vì vậy, người ngủ mở mắt thường cảm thấy khô, nhức và khó chịu ở mắt sau khi thức dậy.

Hở mi khi ngủ ít khi xuất hiện đột ngột. Nguyên nhân thường liên quan đến tổn thương dây thần kinh hoặc cơ mặt như sau đột quỵ, liệt dây thần kinh số 7 hoặc phẫu thuật thẩm mỹ mí mắt. Tình trạng này cũng có thể gặp ở các bệnh thần kinh - cơ như hội chứng Kearns-Sayre, xơ cứng teo cơ một bên, chấn thương vùng đầu - mặt, cường giáp hoặc do sử dụng rượu, thuốc an thần.

Hở mi khi ngủ có thể xảy ra ở một bên hoặc cả hai mắt. Nếu không được điều trị, khô mắt kéo dài có thể gây tổn thương giác mạc, dẫn đến giảm thị lực và rối loạn thị giác nghiêm trọng.

Dưới đây là một số cách có thể giúp khắc phục tình trạng hở mi khi ngủ.

Thay đổi lối sống: Rượu và thuốc ngủ có thể làm tình trạng hở mi khi ngủ nặng hơn, thậm chí ở một số người còn là nguyên nhân trực tiếp. Ngủ không đủ hoặc ngủ kém chất lượng cũng khiến triệu chứng trầm trọng hơn. Vì vậy, người bị hở mi khi ngủ nên hạn chế rượu, tránh thuốc ngủ và chú trọng vệ sinh giấc ngủ.

Hỗ trợ khép mí mắt: Một biện pháp không xâm lấn là dán mí mắt bằng băng y tế nhỏ vào ban đêm để giữ mí khép kín khi ngủ. Cách này có thể hiệu quả với một số người, nhưng cũng có thể gây khó chịu hoặc bí bách ở những người khác.

Bảo vệ bề mặt mắt: Điều trị hở mi khi ngủ không chỉ nhằm khép mí mà còn giúp giảm tác động lên mắt. Người bệnh nên vệ sinh mắt và chườm ấm hai lần mỗi ngày để cải thiện tiết dầu, giảm khô mắt. Có thể dùng thuốc tra mắt dạng gel trước khi ngủ để bảo vệ bề mặt mắt và hỗ trợ mí mắt khép lại. Lưu ý thuốc có thể gây nhìn mờ tạm thời và hết sau khi rửa mắt vào sáng hôm sau.

Phẫu thuật được chỉ định khi các phương pháp điều trị khác không hiệu quả. Phương pháp này giúp mở rộng mí mắt, nhờ đó che kín mắt trong lúc ngủ.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Phòng khám Cleveland)