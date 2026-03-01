Vì sao huyết áp tăng khi nồm ẩm?

Nhiệt độ thay đổi thất thường trong thời tiết nồm ẩm có thể kích thích hệ thần kinh giao cảm, rối loạn điều hòa huyết áp, làm tăng áp lực dòng máu lên thành động mạch.

Miền Bắc đang bước vào giai đoạn nồm ẩm đầu năm. Thay đổi thời tiết đột ngột gây nhiều tác động xấu đến sức khỏe tim mạch, đặc biệt ở người cao tuổi, có bệnh nền.

ThS.BS Nguyễn Hoài Vũ, khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết khi độ ẩm không khí tăng cao, mồ hôi khó bay hơi khiến cơ thể tản nhiệt kém hiệu quả. Để giữ ổn định thân nhiệt, tim phải đập nhanh, mạch máu liên tục co giãn để thích nghi. Sự điều chỉnh này có thể khiến huyết áp thay đổi nhiều lần trong ngày, thay vì giữ ở mức ổn định như bình thường. Huyết áp dao động thất thường là yếu tố nguy cơ độc lập của đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Việc áp lực máu liên tục tăng, giảm làm thành mạch chịu lực lớn, lâu dài góp phần thúc đẩy tổn thương mạch máu, tiến triển xơ vữa.

Trời nồm thường đi kèm chênh lệch nhiệt độ cao giữa ngày, đêm. Nóng lạnh đột ngột kích thích hệ thần kinh giao cảm, rối loạn điều hòa huyết áp, tăng áp lực dòng máu lên thành động mạch nuôi tim, gây thiếu máu cơ tim cục bộ.

Người trên 65 tuổi nhạy cảm hơn với sự thay đổi độ ẩm và nhiệt độ. Nhóm người có sẵn bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hoặc bệnh thận mạn có nguy cơ cao gặp biến động huyết áp trong những ngày thời tiết bất lợi. Ở những người này, cơ chế tự điều hòa huyết áp đã suy giảm theo tuổi hoặc do bệnh lý nền. Khi môi trường thay đổi đột ngột, cơ thể khó thích nghi kịp, dẫn đến tăng hoặc tụt huyết áp bất thường.

Thời tiết nồm ẩm kéo dài tại miền Bắc trong những ngày đầu năm. Ảnh: Ly Nguyễn

Môi trường ẩm ướt tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn phát triển, làm gia tăng bệnh hô hấp. Nhiễm trùng cấp tính gây phản ứng viêm toàn thân, làm huyết áp dao động và tăng nguy cơ biến cố tim mạch. Thời tiết nồm còn dễ gây mất ngủ, mệt mỏi, giảm vận động.

Bác sĩ Vũ khuyến cáo người dân nên giữ môi trường sống khô thoáng, sử dụng máy hút ẩm khi cần. Giữ ấm cơ thể vào sáng sớm hoặc tối muộn khi trời lạnh, mặc trang phục phù hợp nếu thời tiết nóng ẩm và hạn chế ra ngoài vào thời điểm nhiệt độ biến động mạnh. Duy trì vận động nhẹ phù hợp với thể trạng, ngủ đủ giấc, không tắm khuya, nên tắm nước ấm. Thực hiện chế độ ăn cân đối, tăng cường rau xanh, uống đủ nước, hạn chế rượu bia, giảm muối, thực phẩm nhiều dầu mỡ, chế biến sẵn.

Người bị tăng huyết áp cần tuân thủ điều trị đều đặn theo chỉ định. Theo dõi huyết áp tại nhà, nếu ghi nhận chỉ số tăng bất thường hoặc xuất hiện triệu chứng như đau đầu nhiều, chóng mặt, đau ngực, khó thở, người bệnh cần đi khám sớm. Người có bệnh tim mạch, đái tháo đường, kiểm soát đồng thời huyết áp, bệnh nền để phòng ngừa biến chứng lâu dài.

Ly Nguyễn