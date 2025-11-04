Vì sao hay chảy máu cam mùa lạnh?

Khi thời tiết chuyển lạnh, tôi hay chảy máu cam, nhất là buổi sáng thức dậy, lý do vì sao, có cần đi khám không? (Trang Thư, 25 tuổi, Cần Thơ)

Trả lời

Chảy máu mũi (chảy máu cam) là tình trạng máu chảy từ một bên mũi. Tuy nhiên, nếu lượng máu chảy nhiều và nhanh, máu có thể tràn sang bên mũi còn lại, khiến người bệnh có cảm giác chảy máu ở cả hai bên.

Nguyên nhân chảy máu mũi được chia thành hai nhóm là tại chỗ và toàn thân. Các yếu tố tại chỗ gồm tự phát (liên quan thời tiết nắng nóng hoặc lạnh, độ ẩm thấp), chấn thương mũi (ngoáy mũi, cạy mũi, dị vật mũi, gãy xương mũi). Viêm mũi xoang làm tăng sinh mạch máu và viêm thành mạch máu, khối u mũi xoang, vẹo hoặc thủng vách ngăn cũng có thể gây chảy máu mũi. Các yếu tố toàn thân như bệnh rối loạn đông cầm máu, sử dụng thuốc chống đông máu, tăng huyết áp, thiếu vitamin C và K, uống nhiều rượu bia...

Thời tiết chuyển lạnh, không khí khô và độ ẩm giảm khiến niêm mạc mũi khô. Lớp niêm mạc này chứa nhiều mạch máu nhỏ, dễ tổn thương khi ngoáy mũi, xì mũi mạnh hoặc hít thở trong không khí quá khô, dẫn đến chảy máu.

Bác sĩ Thạch đang nội soi mũi cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Phần lớn các trường hợp chảy máu cam nhẹ có thể tự cầm và không đáng lo ngại. Bạn chưa nói rõ nguyên nhân và mức độ chảy máu nên bác sĩ chưa thể chẩn đoán chính xác. Nếu chảy máu tái diễn nhiều lần trong ngày hoặc trong tuần, máu chảy nhiều, kéo dài dù đã cầm đúng cách hoặc kèm theo đau đầu, chóng mặt, ù tai, mệt mỏi, bạn nên đến chuyên khoa Tai Mũi Họng sớm để bác sĩ nội soi, kiểm tra, xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Khi thời tiết lạnh khô, để phòng ngừa chảy máu mũi, mọi người nên duy trì độ ẩm không khí trong nhà, nhất là khi bật máy sưởi. Uống đủ nước, tránh để niêm mạc mũi khô. Hạn chế ngoáy mũi, xì mũi mạnh, nhổ lông mũi và điều trị triệt để cảm lạnh, viêm mũi xoang. Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, không hút thuốc lá, hạn chế tiếp xúc chất độc hại và các tác nhân gây dị ứng để bảo vệ mũi xoang.

BS.CKI Võ Bá Thạch

Đơn vị Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7