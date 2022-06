Vì sao giảm mỡ bụng không thành công?

Ăn sai chất béo, không đủ chất xơ hòa tan, cộng với việc cơ thể già đi, quá trình chuyển hóa diễn ra chậm khiến việc giảm cân khó khăn.

Cơ thể mang trọng lượng dư thừa, mỡ quanh bụng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài, tăng nguy cơ phát triển các bệnh như bệnh tim, tiểu đường, ung thư. Mỡ bụng rất khó loại bỏ. Thực tế, trong quá trình giảm cân, vùng bụng thường sẽ tích trữ mỡ ngay cả khi các vùng khác trên cơ thể đang giảm béo, theo Eat this, Not that.

Không ăn đủ chất xơ hòa tan

Khi nói đến chất dinh dưỡng giảm cân, chất xơ là một dưỡng chất cần thiết. Dưỡng chất giúp ngăn chặn cơn đói, giảm cảm giác thèm ăn. Mặc dù cả chất xơ hòa tan và không hòa tan đều quan trọng đối với sức khỏe, nhưng chất xơ hòa tan lại chiếm ưu thế trong việc loại bỏ mỡ bụng. Chúng chuyển thành một chất giống như gel trong quá trình tiêu hóa bằng cách thu hút nước, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn.

Các thực phẩm giàu chất xơ hòa tan gồm: đậu đen, cà rốt, khoai lang, quả bơ. Bổ sung chất xơ trong thực đơn hàng ngày mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc tăng cường bổ sung chất xơ có thể gây ra tình trạng đầy hơi, chướng bụng. Vì vậy, bạn cần theo dõi cơ thể, bổ sung liều lượng phù hợp.

Dinh dưỡng khoa học cùng với tập luyện đúng giúp giảm mỡ bụng. Ảnh: Freepik

Nghiện đồ uống có đường

Uống một lon cola là điều người giảm cân nên tránh. Thực tế, nếu bạn có sở thích với đồ uống này thì đây là một thói quen khó bỏ. Đồ uống chứa đường fructose có liên quan đến việc tăng kích thước vòng eo và mỡ bụng. Nếu bạn không thể uống thêm một ly nước trắng, hãy nhâm nhi trà thay vì tìm đến đồ uống có đường.

Tập luyện sai cách

Để loại bỏ lớp mỡ bụng, bạn cần luyện tập với cường độ cao (HIIT). Tập luyện nước rút chứng minh giúp giảm vòng eo và hông. Đối với bài tập ngắt quãng, bạn hãy thử các bài tập như chống đẩy, gập bụng, xoay người, leo núi (bạn có thể tự do hoán đổi các bài tập yêu thích). Thực hiện 10 nhịp mỗi lần trong bài tập.

Già đi

Theo thời gian, cơ thể sẽ già đi. Cơ thể mất xương, cơ khi tuổi cao quá trình trao đổi chất diễn ra chậm hơn, khiến việc giữ cho bụng phẳng, săn chắc trở nên khó khăn. Vì vậy, mỗi người cần xây dựng chế độ ăn uống khoa học: tránh xa thực phẩm đã qua chế biến.

Khi chúng ta già đi, việc tiêu thụ thực phẩm chế biến có đường và muối có nhiều khả năng tích trữ những calo đó dưới dạng chất béo. Hơn nữa, thực phẩm chế biến sẵn có thể gây ra tình trạng viêm nhiễm, khiến cho việc tiêu mỡ bụng trở nên khó khăn. Bạn hãy ăn những thực phẩm sạch, lành mạnh để giữ cho quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi.

Căng thẳng, tuổi cao là nhân tố khiến mỡ bụng tăng. Ảnh: Freepik

Căng thẳng

Một nghiên cứu từ Đại học Yale cho thấy, những phụ nữ dễ bị căng thẳng có mức cortisol cao hơn và nhiều mỡ bụng hơn những phụ nữ khác. Giảm căng thẳng có thể làm giảm mức cortisol và giúp ngăn ngừa sự tích tụ mỡ nội tạng. Thiền, cầu nguyện, đi dạo trong công viên, dành thời gian với bạn bè có thể giúp kiểm soát mức độ căng thẳng.

Cortisol - hormone căng thẳng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới kích thước vòng hai, đồng thời làm tăng cảm giác thèm ăn và tích trữ chất béo, đặc biệt là vùng quanh bụng. Bên cạnh đó, những loại thức ăn mà chúng ta thèm ăn khi căng thẳng có xu hướng là đồ ăn nhiều chất béo, đường như bánh quy, kem.

Nếu xuất hiện cảm giác thầm ăn khi cơ thể stress, bạn hãy tỉnh táo lựa chọn những thực phẩm lành mạnh như trái cây, pha một ấm trà nhâm nhi. Ngoài ra, mỗi người có thể tìm kiếm các hình thức khác như xem các video mang tính chất hài hước. Nhiều nghiên cứu cho thấy, cười giúp giảm mức độ căng thẳng.

Ăn sai chất béo

Không phải tất cả chất béo đều không lành mạnh, nhưng chất béo bão hòa góp phần gây ra mỡ bụng. Bạn nên cắt giảm chất béo bão hòa, chẳng hạn như chất béo trong thịt đỏ, mỡ động vật, thay thế chúng bằng thực phẩm giàu chất béo không bão hòa đơn, không bão hòa đa.

Lê Nguyễn