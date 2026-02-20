Vì sao dễ bị nhồi máu cơ tim dịp Tết?

Tôi bị cao huyết áp cao, mấy ngày Tết hay thức khuya, uống rượu bia nhiều nên thỉnh thoảng nặng ngực, khó thở. Đây có phải là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ nhồi máu cơ tim không? (Văn Nam, 50 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Những triệu chứng mà bạn mô tả như cảm giác nặng ngực và khó thở xuất hiện sau khi gắng sức hoặc uống say, kết hợp với tiền sử cao huyết áp. Đây là những dấu hiệu cảnh báo hệ tim mạch đang có nguy cơ cao dẫn tới nhồi máu cơ tim.

Vào dịp Tết, số lượng người bệnh nhập viện vì biến cố tim mạch cấp tính có xu hướng gia tăng do sự cộng hưởng của nhiều yếu tố nguy cơ. Nguyên nhân phổ biến xuất phát từ chế độ dinh dưỡng mất cân bằng dịp này. Trong những ngày Tết, ăn thực phẩm chứa nhiều muối (dưa muối, các loại hạt tẩm ướp, thực phẩm đóng gói...) và chất béo từ món ăn truyền thống (thịt kho hột vịt, cá kho, thịt rim...) dễ làm huyết áp tăng cao.

Uống nhiều rượu, bia trong các bữa tiệc gây kích thích hệ thần kinh, làm tim đập nhanh, tăng nhu cầu oxy của cơ tim. Nếu người bệnh có sẵn mảng xơ vữa trong mạch máu, áp lực dòng máu tăng cao dễ làm nứt vỡ mảng xơ vữa này, hình thành cục máu đông gây tắc nghẽn đột ngột mạch vành, dẫn đến nhồi máu cơ tim.

Bác sĩ Dương khám cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thói quen sinh hoạt bị đảo lộn cũng là thủ phạm gây nhồi máu cơ tim. Thức khuya, thiếu ngủ trong những ngày Tết dẫn đến cơ thể tiết ra nhiều hormone stress như adrenaline, cortisol. Các hormone này gây co mạch, làm tăng độ nhớt của máu, tạo điều kiện thuận lợi hình thành huyết khối. Ở những vùng có khí hậu lạnh, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa trong nhà, ngoài trời cũng khiến mạch máu co lại, đẩy huyết áp lên cao và làm tăng gánh nặng cho tim.

Một yếu tố nguy hiểm khác là tâm lý chủ quan của người bệnh. Nhiều người vì ngại lễ Tết nên trì hoãn đi khám khi có dấu hiệu bất thường hoặc tự ý ngưng thuốc điều trị huyết áp, mỡ máu... Điều này dẫn đến giảm khả năng bảo vệ mạch máu khiến biến cố tim mạch dễ dàng bùng phát, khó kiểm soát.

Để bảo vệ sức khỏe, mọi người cần tuyệt đối tuân thủ phác đồ điều trị, uống thuốc đúng giờ, đủ liều ngay cả trong những ngày bận rộn. Trong bữa tiệc hoặc trong bữa ăn gia đình, mỗi người nên cố gắng kiểm soát lượng đạm, muối nạp vào cơ thể. Ưu tiên rau xanh và uống đủ nước lọc (hai lít mỗi ngày) để hỗ trợ đào thải độc tố. Khi đi lại giữa thời tiết lạnh, cần giữ ấm vùng cổ, ngực và đầu.

Nếu thấy cơn đau thắt ngực kéo dài trên 15 phút, lan lên hàm hoặc xuống tay trái kèm vã mồ hôi thì mọi người cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được cấp cứu kịp thời, tránh những biến chứng.

BS.CKII Nguyễn Văn Dương

Trung tâm Tim mạch Can thiệp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM