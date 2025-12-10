Vì sao đau họng khi ngáp?

Viêm amidan, chất gây kích ứng từ môi trường như phấn hoa và khói bụi, chảy dịch mũi sau thường gây đau họng, triệu chứng nặng hơn khi ngáp, nuốt.

Đau họng khi ngáp là triệu chứng phổ biến của nhiều bệnh lý, thường liên quan đến nhiễm trùng hoặc tiếp xúc với các tác nhân gây kích ứng từ môi trường.

Viêm họng liên cầu khuẩn là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra, khiến cổ họng đau rát. Nuốt, ngáp hoặc ho có thể làm cơn đau trầm trọng hơn. Các triệu chứng khác do viêm họng liên cầu khuẩn gây ra như ớn lạnh, sốt, sưng hạch bạch huyết, các mảng trắng ở cổ họng. Người bệnh nên đi khám để bác sĩ điều trị phù hợp.

Chảy dịch mũi sau là hiện tượng dịch nhầy chảy từ phía sau mũi xuống cổ họng, có thể phát triển do nhiều nguyên nhân như dị ứng, nhiễm trùng, trào ngược dạ dày thực quản. Chảy dịch mũi xuống họng có thể gây đau họng, nặng hơn khi ngáp hoặc nuốt. Người bệnh cần xác định nguyên nhân gây chảy dịch mũi sau để chọn phương pháp điều trị hiệu quả.

Nhiễm virus như cảm lạnh hoặc cúm là nguyên nhân phổ biến nhất gây viêm, đau họng. Những bệnh nhiễm trùng này thường xảy ra vào mùa lạnh, khi nhiệt độ thay đổi tạo điều kiện cho virus phát triển. Triệu chứng gồm sốt, đau cơ, nhức mỏi, phát ban da, sưng hạch bạch huyết. Cơn đau họng thường hết sau một tuần. Nếu kéo dài, bác sĩ có thể kê thuốc hỗ trợ kiểm soát bệnh.

Các chất gây kích ứng môi trường như hạt bụi, phấn hoa, không khí khô, khói có thể gây kích ứng cổ họng, dẫn đến đau họng và có xu hướng trầm trọng hơn khi ngáp, ho, nuốt. Để phòng đau họng, hãy hạn chế tiếp xúc các tác nhân này.

Bệnh bạch cầu đơn nhân do virus gây đau rát, sưng tấy cổ họng. Cơn đau có thể nặng hơn khi ho hoặc ngáp. Các triệu chứng khác của bệnh như đau nhức cơ thể, mệt mỏi tột độ, sốt, phát ban.

Ung thư vòm họng có thể gây ra nhiều triệu chứng khác nhau, một trong số đó là đau họng. Khi nuốt, ngáp, cổ họng bị tác động khiến cơn đau rõ rệt hơn. Người bệnh có thể xuất hiện khối u ở phía sau cổ họng, sưng cổ, đau đầu và nghẹt mũi. Loại ung thư này thường xảy ra nhiều hơn ở nam giới, nhất là trong độ tuổi 50-60. Phương pháp điều trị khác nhau tùy từng người bệnh, có thể bao gồm xạ trị, phẫu thuật và hóa trị.

Viêm amidan là tình trạng amidan sau họng bị sưng, chủ yếu do virus, nhưng đôi khi do vi khuẩn như liên cầu khuẩn gây viêm họng. Bệnh thường gặp nhất ở trẻ em, nhưng cũng có thể xảy ra ở người lớn.

Áp xe quanh amidan là tình trạng ổ dịch hình thành ở phía sau cổ họng. Áp xe này thường là biến chứng của viêm amidan, gây đau và khiến khó mở miệng, nói chuyện, nuốt, trường hợp nặng có thể dẫn đến khó thở.

Để giảm đau họng, người bệnh có thể thử một số mẹo tự nhiên như uống chất lỏng ấm, mật ong (không dùng cho trẻ sơ sinh dưới một tuổi), súc miệng bằng nước muối, sử dụng viên ngậm giảm đau họng. Người bệnh cũng có thể dùng máy tạo ẩm trong nhà, máy lọc không khí, xông hơi nước ấm để làm loãng đờm nhầy, giảm viêm và đau họng.

