Vì sao cảm lạnh, cúm thường khởi phát vào mùa đông?

Do thời tiết lạnh nên mọi người ở trong không gian kín lâu hơn và virus cũng sống lâu hơn ở nhiệt độ thấp làm tăng nguy cơ lây nhiễm cảm lạnh, cúm.

Tiến sĩ William Schaffne (Đại học Vanderbilt, Mỹ) chia sẻ với Healthline, mùa đông là thời điểm nhiều người dễ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp hơn. Đầu tiên, do mọi người ở trong không gian kín nhiều hơn và thời gian tiếp xúc trực tiếp lâu hơn. Không gian đông đúc giúp phát tán các giọt bắn chứa virus. Lý do thứ hai liên quan đến độ ẩm. Virus tồn tại trong không khí ẩm lâu hơn vào mùa đông nên có thể lây lan dễ dàng hơn từ người này sang người khác. Do vậy, mọi người có thể bị ốm nếu tiếp xúc với những vi trùng này bất kể thời tiết, nhưng thường nhất là vào mùa đông, đặc biệt là cúm và cảm lạnh.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, mùa cao điểm của cúm thường bắt đầu vào khoảng tháng 10 và đạt đỉnh điểm vào mùa đông. Thời tiết lạnh có thể tạo điều kiện cho virus cúm phát triển hơn nhưng các yếu tố khác cũng là nguyên nhân khiến các ca mắc cúm gia tăng vào thời điểm này.

Ở vùng ôn đới, mùa cúm thường trùng với những tháng lạnh. Ở vùng nhiệt đới, cúm xảy ra vào mùa mưa và có thể quanh năm hoặc cao điểm vào cả mùa đông, mùa hè.

Triệu chứng và cách phòng bệnh

Thông thường, cảm lạnh biểu hiện bằng các triệu chứng điển hình là đau họng, nghẹt mũi, ho và hắt hơi. Có hơn 200 loại virus có thể gây cảm lạnh, trong đó, thường gặp là Rhinovirus. Không ít người nhiễm virus cảm lạnh không gặp phải bất kỳ triệu chứng nào.

Cúm có các loại A, B và C. Cảm lạnh và cúm thông thường có nhiều triệu chứng giống nhau nhưng cúm có xu hướng biểu hiện bằng sốt cao, đau nhức cơ thể, đổ mồ hôi lạnh hoặc rùng mình. Cũng như cảm lạnh, những người nhiễm cúm có thể không có triệu chứng.

Các loại virus cảm lạnh và cúm xâm nhập vào cơ thể qua mũi. Tuy nhiên, niêm mạc mũi có cơ chế chống lại những kẻ xâm nhập này. Nếu virus vượt qua được "hàng rào" bảo vệ này, hệ miễn dịch sẽ tiếp tục tấn công để vô hiệu hóa chúng.

Để phòng bệnh, CDC Mỹ khuyến cáo mọi người nên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng trong ít nhất 20 giây, tránh chạm vào mặt, mắt, mũi hoặc miệng khi tay chưa rửa sạch. Người lớn, trẻ nhỏ cũng nên tránh tiếp xúc gần với người đang ho và hắt hơi, thường xuyên khử trùng các bề mặt chạm vào trong nhà như tay nắm cửa.

Khi ra ngoài vào trời lạnh, bạn nên giữ ấm cơ thể, nhất là vùng mũi họng, ăn uống lành mạnh, uống đủ nước, tránh vận động quá sức. Nếu bạn bị cúm thì cố gắng ở nhà để không lây bệnh cho người khác. Tiêm phòng cúm hàng năm là cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh.

Kim Uyên

(Theo Healthline, Web MD)